Governo | don Cosimo Scordato | ' Salvini ha alimentato paura nei confronti dei migranti'

Governo : don Cosimo Scordato - 'M5S-Pd più omogenei - stop accanimento Ong' (2) : (AdnKronos) - E sempre don Cosimo Scordato aggiunge: "Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità, è questo il compito della politica". In Italia come in Europa. "Dobbiamo capire - prosegue - che l'arrivo di queste persone via mare non è un episodio ma uno spostamento epocale e l'Europa non deve

Governo : don Cosimo Scordato - 'M5S-Pd più omogenei - stop accanimento Ong' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Sono contento". A parlare con l'Adnkronos è don Cosimo Scordato, che dalla Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo saluta con favoro il neonato Governo giallo-rosso. Da sempre in prima linea accanto ai più deboli e alle persone in difficoltà, il rettore

Governo : don Cosimo Scordato - ‘M5S-Pd più omogenei - stop accanimento Ong’ (2) : (AdnKronos) – E sempre don Cosimo Scordato aggiunge: “Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità, è questo il compito della politica”. In Italia come in Europa. “Dobbiamo capire – prosegue – che l’arrivo di queste persone via mare non è un episodio ma uno spostamento epocale e l’Europa non deve essere interessata solo a mantenere lo status quo. Deve essere coinvolta in questa realtà. Deve ...

Governo : don Cosimo Scordato - ‘M5S-Pd più omogenei - stop accanimento Ong’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Sono contento”. A parlare con l’Adnkronos è don Cosimo Scordato, che dalla Chiesa San Francesco Saverio all’Albergheria di Palermo saluta con favoro il neonato Governo giallo-rosso. Da sempre in prima linea accanto ai più deboli e alle persone in difficoltà, il rettore della chiesa dell’Albergheria vede nell’intesa fra Pd e M5S l’unione di due “gruppi più ...

Governo Conte bis - la lista dei ministri : 10 M5s - 9 Pd - uno Leu e un tecnico - le donne sono 7 : Governo Conte bis, ecco i ministri annunciati dal premier Giuseppe Conte al Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Senza...

Governo di svolta per le donne : La questione della parità rischia di restare ancora una volta imbrigliata più nella forma che nella sostanza. Gli articoli di giornale sono pieni di annunci sulla composizione paritaria del nascente Governo ma fin qui pochissime le parole sulle politiche da mettere in campo per le donne e per affermare un modello di società più paritario, più giusto e più equo. Rischiamo ancora una volta di perdere la ...

Il Governo francese ha avviato tre mesi di lavoro collettivo per trovare proposte concrete contro la violenza sulle donne : La segretaria di Stato francese per la Parità, Marlène Schiappa, ha avviato oggi una serie di incontri dedicati alla violenza contro le donne: da oggi fino al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) diversi ministri (Giustizia,

Governo di novità : spazio e potere alle donne : Secondo opinionisti, commentatori e giornalisti esperti, il Governo che verrà avrà moltissimi elementi di discontinuità con il precedente. Anche il premier incaricato ha ribadito il concetto e parlato di “Governo di novità”. Benché infatti il padrone di casa sarà lo stesso, radicalmente diversi saranno i coinquilini che comporranno il suo esecutivo, diversa la caratura dei leader e ...

Governo : Conte - ‘lavorerò per adeguato riconoscimento a donne tra ministri’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Lavorerò per evitare una squadra” di Governo “tutta maschile e per un adeguato riconoscimento anche al genere femminile. Ho dato un forte contributo perché nella nuova legislatura europea ci fosse come presidente della Commissione una donna e come presidente della Bce un’altra donna”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ...

Governo - totoministri : battaglia sui tecnici nei posti chiave. Sfida tra le donne M5S : Chi si aspettava, a partire dal Pd, un massiccio ricambio dei ministri 5 Stelle nel nuovo Governo giallorosso, rischia di restare deluso. Sempre tenendo conto che le turbolenze sulla costruzione...

Steve Bannon : "Donald Trump non appoggerà mai il Governo M5S-Pd" : “Se nascerà, sarà un Governo porti aperti Borse aperte: quelle dell’Europa, che vorrà ricompensare il furto di sovranità ai danni dell’Italia”. Lo dice in un’intervista a “La Verità” Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca, punto di riferimento dell’internazionale sovranista, il quale assicura che il presidente americano “non ...

Governo : associazioni donne - ‘prossima maggioranza si occupi di noi’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “‘Inclusione donna’, la più grande alleanza di associazioni al femminile in Italia, si fa portatrice del diritto delle donne ad essere parte sempre più pressante dell’attuale dibattito politico. Il cambiamento non può accadere senza la partecipazione di tutte le parti in causa, e le donne, che rappresentano più del 50% della popolazione, rivendicano il diritto ad avere un’equa ...

Quattro donne e... Tutti i nomi Governo - ecco la squadra del Pd : Quasi pronta la squadra del Partito Democratico nel nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate del Nazareno, il segretario Nicola Zingaretti proporrà al Movimento 5 Stelle e al presidente del Consiglio incaricato una... Segui su affaritaliani.it

Crisi di Governo - quando i capicurva si credono statisti : La situazione politica attuale è una kodak nitidissima di un Paese incline a forme di adulazione posticce care all’italiano medio, storicamente uso a celare gli ortaggi della propria particolare aia dietro l’ombra dell’uomo forte o presunto tale. Gli ultimi due che si sono creduti capipolo, Matteo Renzi e Matteo Salvini, hanno permesso ad alcune parti del paese di fare outing nella micragnosa salvaguardia corporativa dei loro interessi o delle ...