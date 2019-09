Legoland Water Park – A Gardaland posato il primo mattoncino Lego

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019)il® nel cantiere di costruzione di. Un investimento di 20 milioni di euro per un parco acquatico di 15 mila metri quadrati che aprirà a giugno 2020 E’ statooggi il® nel cantiere di costruzione dicon una spiritosa cerimonia che ha visto protagonisti Prezzemolo – la mascotte più famosa e amata d’Italia – assieme ad Aldo Maria Vigevani, CEOe Luca Marigo, Sales and Marketing Director. Insieme a loro alcuni simpatici e giovanissimi inviati speciali, i Kids Reporter, attori principali di un divertente TG News che racconta le novità del nuovo Parco Acquaticocon uno stile di comunicazione frizzante e spontaneo come i giovani fan dei mattoncini. “È una grande giornata questa, perché iniziamo a mettere le basi concrete ...

simonaparini : RT @qualitytravelit: Posato il primo mattoncino LEGO nel cantiere di Legoland Water Parl a Gardaland => - GabGiacobino : RT @gardaland: GARDALAND BREAKING NEWS! I nostri inviati ci aggiornano sull'inizio dei lavori di LEGOLAND Water Park a #gardaland! A voi il… - gabrieleguidoni : Gardaland, posato il primo 'mattoncino' per il Legoland Water Park -