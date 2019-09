Ascolti TV | Lunedì 2 settembre Harry Quebert 13 2% | Io che amo solo Te 11 7% | Quarta

Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre - Harry Quebert (13.2%) supera Rai 1 (11.7%) bene Quarta Repubblica) : Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Verità sul caso Harry Quebert 1a Tv Free (2 ep.)- Canale 5 – 2.782 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io che amo solo te – Rai 1 – 2.404 milioni e %11.7 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Quarta Repubblica – Rete 4 – 1.546 milioni e 9.3% 15-64 ...

Ascolti tv lunedì 26 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Qualcosa è cambiato ha registrato 2.048.000 telespettatori, share 12,36%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato un netto di 1.061.000 telespettatori, share 6,1%. Nel dettaglio 1.158.000, 5,92% e 1.102.000, 6,10%. Su Rai 3 Il film Enough - Via dall'incubo ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 5,82%. Su Canale 5 Il film Se mi lasci non vale ha registrato un netto di 2.179.000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Lunedì 26 agosto 2019. Testa a testa tra poveri : Rai1 (12.4%) - Canale 5 (11.8%) : Qualcosa è Cambiato Nella serata di ieri, Lunedì 26 agosto 2019, su Rai1 il film Qualcosa è Cambiato ha conquistato 2.048.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Se mi Lasci non Vale ha raccolto davanti al video 2.179.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.061.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi: I Segreti ...

Ascolti TV | Lunedì 19 agosto 2019. Sister Act 2 14.5% - Le Iene sull’omicidio Vannini 10% - The Fix chiude al 7% : Sister Act 2 - Lauryn Hill e Whoopi Goldberg Su Rai1 Sister Act 2 ha conquistato 2.350.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.115.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 941.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano – Omicidio Vannini: bugie e verità ha catturato l’attenzione di 1.236.000 spettatori (10%). Su Rai3 Nemico Pubblico ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 19 agosto : vince Sister Act 2 : Il film ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai‘ in onda su Rai1 si aggiudica la prima serata del 19 agosto: 2 milioni 350mila telespettatori, pari al 14,5% di share. Ascolti tv prime time Segue, su Italia 1 in prima serata, la riproposizione dello speciale ‘Le Iene presentano omicidio Vannini: bugie e verità‘, che realizza 1 milione 236mila telespettatori con il 10% di share. Rai3 sul terzo gradino del podio di prima ...

Ascolti Tv Lunedì 19 Agosto - male The Fix (7%) - vince Sister Act al 14.5% - Le iene in replica al 10% : Ascolti Tv Lunedì 19 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sister Act 2 – Rai 1 – 2.350 milioni 14.5% Le iene Omicidio Vannini – Italia 1 – 1.236 milioni e 10% Nemico Pubblico – Rai 3 – 1.177 milioni e 6.9% In Onda – La7 – 1.166 milioni e 6.6% The Fix 1a Tv (3 ep. ) Finale – Canale 5 – 1.115 milioni e 7% Hawaii Five-0 – Rai 2 – 941 mila e 5.9% The ...