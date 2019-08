Pena di morte per 8mila detenuti in Iraq Cosa sarà dei cittadini Ue accusati di

Pena di morte per 8mila detenuti in Iraq : metà sono cittadini Ue combattenti Isis. Che ne sarà di loro? : Iraq, 100 esecuzioni da gennaio. Nei bracci della morte altri 8mila detenuti La scorsa settimana l’Alta commissione irachena per i diritti umani ha reso noti i risultati di una sua ricerca sull’uso della Pena di morte dall’inizio dell’anno. Anche se il governo non ha mai reso pubbliche informazioni sull’argomento, la fonte della ricerca è ufficiale: il ministero della Giustizia di Baghdad. Da gennaio sono stati ...

Pena di morte - nuova esecuzione in Texas : è la dodicesima negli Stati Uniti nel 2019 : Larry Swearingen era stato condannato per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una studentessa universitaria nel 1998: lui si è sempre dichiarato innocente

Trump : “Ho chiesto Pena di morte per chi fa stragi e più controlli” : Washington, 5 ago. (AdnKronos) – Dopo e Dayton, Donald Trump propone di rafforzare i controlli sulla vendita di armi e chiede una riforma delle norme sull’immigrazione: “Non possiamo lasciare che coloro che sono stati uccisi a El Paso, in Texas e Dayton, Ohio, muoiano invano. Lo stesso vale per i feriti gravi. Non possiamo mai dimenticarli e tutti quelli che sono venuti prima di loro”, ha scritto su Twitter. ...

Usa - il killer di El Paso non si pente : rischia la Pena di morte. Trump : “Stragi colpa dei media” : Patrick Crusius, il 21enne autore della strage in un supermercato di El Paso, in Texas, dove sono morte 20 persone, non mostra alcun pentimento per quanto fatto e rischia la pena di morte. Intanto, mentre l'Fbi lancia l'allarme per nuovi possibili attacchi di massa su tutto il territorio nazionale, il presidente Trump punta il dito contro i media: "La colpa è anche loro che alimentano le fake news".Continua a leggere

Carabiniere ucciso - migliaia in fila per l'ultimo saluto : «Punizione esemplare - no alla Pena di morte» : Inviato a Roma La fila comincia a formarsi già alle due del pomeriggio, in largo anticipo. Centinaia di persone, da via Dell'Arco del Monte per via dei Giubbinari fino alla piazza del...

Carabiniere ucciso - Salvini : "Negli USA c'è la Pena di morte" : Dopo aver vaneggiato parlando di "lavori forzati in carcere" per i "bastardi assassini" del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, Salvini è tornato a commentare questa vicenda di cronaca. Adesso, però, sul banco degli imputati non ci sono più i sospettati magrebini, bensì due indagati. Sono anche loro extracomunitari, ma sono in possesso di un passaporto molto più pesante: quello americano.Questo il nuovo commento di Salvini: "Sperando che ...

Salvini sull'uccisione del carabiniere : "Ai buonisti ricordo che in Usa c'è la Pena di morte per gli assassini" : “Sperando che l’assassino del nostro povero carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!”. Così Matteo Salvini su Facebook.

L’amministrazione Trump ha ripristinato la Pena di morte : Una stanza dove viene eseguita la pena di morte per iniezione letale (foto: California Department of Corrections and Rehabilitation via Getty Images) Il procuratore generale americano William Barr ha detto che il governo federale ha ordinato la ripresa dell’esecuzione delle condanne a morte negli Stati Uniti. I primi a essere uccisi con l’iniezione letale saranno cinque uomini condannati – in altrettanti processi – per omicidio e ...

Pena di morte - dopo 16 anni negli Usa tornano le esecuzioni federali : New York - tornano le esecuzioni per mano del governo federale negli Stati Uniti. dopo sedici anni senza che una Pena capitale fosse portata a termine, il Ministro della...

Pena di morte - Usa ripristinano le esecuzioni a livello federale dopo 15 anni. Cinque iniezioni letali programmate entro gennaio : Riprendono dopo quasi 16 anni negli Stati Uniti le esecuzioni capitali per le persone condannate dai tribunali federali. A dichiararlo è il dipartimento della Giustizia statunitense che, attraverso una nota del titolare William Barr, comunica di aver accolto l’appello del presidente Donald Trump ad adottare pene più severe nei confronti di chi commette crimini gravi. Al momento sono già programmate 5 esecuzioni. Trump ha dato istruzione al ...

Turiste sgozzate in Marocco - oggi la sentenza : i tre imputati rischiano la Pena di morte : Turiste sgozzate in Marocco, è il giorno della sentenza: è attesa per oggi infatti la decisione nel processo a carico dei tre imputati accusati dell'omicidio della...

Merito la Pena di morte! Il fidanzato di Roberta Perillo confessa : Sarebbero state queste le parole pronunciate da Francesco D'Angelo – il foggiano di 37 anni che ha confessato di aver strangolato la fidanzata Roberta Perillo giovedì scorso a San Severo (Foggia) – durante l'udienza di convalida davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga. L'uomo è stato sottoposto a un'interrogatorio durato un'ora e ha confermato la confessione fornita giovedì notte al ...