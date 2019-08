La foto di Cardi B con la flebo preoccupa i fan Ha avuto un malore?

La rassegna stampa di sabato 24 agosto – E’ qui la festa - febbre a 90° - Icardi quale scegli? [foto] : rassegna stampa – Riparte oggi la Serie A. E sui quotidiani sportivi italiani non si poteva parlare d’altro. Cresce l’attesa per l’esordio di Juventus e Napoli. La Gazzetta dello Sport definisce quello che sta per iniziare il più bel campionato degli ultimi anni, titolando “E’ qui la festa”. Per il Corriere dello Sport al via una Serie A storica e bollente. Il quotidiano romano apre con ...

Inter-Icardi - nuovi indizi di mercato : il post social di Wanda Nara non promette nulla di buono [foto] : La moglie-agente di Icardi ha postato una foto su Twitter insieme alle wags nerazzurre, lanciando un indizio di mercato La strategia di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai essere piuttosto chiara, i due non vogliono muoversi da Milano e le ultime puntate social lo dimostrano. Dopo il video e le foto della nuova casa in costruzione con vista sulla sede dell’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato una foto ...

Taylor Mega allenamenti hot in barca a Porto Cervo. Le foto da cardiopalma : Taylor Mega, la biondissima influencer, classe 1993, non rinuncia ai suoi allenamenti neanche in vacanza. A largo di Porto Cervo, la friulana, tra addominali a testa in giù attaccata al boma dello yacht, piegamenti e slanci, regala ai suoi fan gli scatti del suo impegno e ovviamente dei suoi risulta

La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – In primo piano Icardi e i problemi della Juve [foto] : La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ancora una volta alla questione Icardi e ai numerosi problemi della Juventus tra le difficoltà nella cessione degli esuberi e la vicenda Sarri, costretto a saltare le prime due gare di campionato. “Juve cassa per Icardi” scrive la Gazzetta dello Sport nel suo riquadro centrale. “Juve a handicap” si ...

La rassegna stampa di giovedì 22 agosto – Le prime pagine di calcio : “Icardi day” [foto] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco è ovviamente il calciomercato con gli ultimi caldissimi giorni di trattative, da decidere ancora il futuro di Mauro Icardi, la rosea titola con: “Icardi day”, rimane la Juventus per l’argentino ma ...

foto – Ecco l’ultima provocazione social della coppia Icardi-Nara : Mauro Icardi pubblica sui social le FOTO della sua nuova casa con vista sulla sede dell’Inter La Gazzetta dello Sport scrive dell’ultima uscita social di Maurito che sembra non temere per il futuro. Ricordiamo che di recente ha rifiutato un’offerta del Monaco e che tra qualche giorno scadrà anche l’ultimatum di Aurelio De Laurentiis per portarlo al Napoli. Ecco quanto riportato dalla rosea: “Una forza ...

Claudia Dionigi incinta? Parla Lorenzo Riccardi - poi la foto : “Io e te” : Uomini e Donne, Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi? La storia d’amore di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi continua nel migliore dei modi tra una vacanza e l’altra in questa caldissima estate. Non avevamo molti dubbi in realtà sul fatto che potessero durare perché sin dal trono ci sono sembrati affini e fatti l’uno per […] L'articolo Claudia Dionigi incinta? Parla Lorenzo Riccardi, poi la foto: “Io e ...

Icardi - il futuro prende la strada di… Milano : l’indizio è chiarissimo [foto] : Ultimi giorni di calciomercato ed a tenere banco è ancora il futuro dell’attaccante Mauro Icardi. La rottura con l’Inter può considerarsi definitiva ma l’argentino continua a spingere per la clamorosa conferma in nerazzurro, rischia di rimanere ai margini e di non giocare addirittura per due anni. Icardi aspetta la Juventus mentre la squadra disposta ad effettuare l’investimento è il Napoli pronto ad accontentare ...

La rassegna stampa di martedì 20 agosto – Si parla di attaccanti : Dybala - Icardi - Neymar - Sanchez - Balo [foto] : La rassegna stampa di martedì 20 agosto – E’ di attaccanti che si parla nelle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Dallo stallo sulla situazione Icardi alla presentazione di Balotelli: “Balo il signor sì, Icardi il signor no” scrive la Gazzetta dello Sport. “Riunited” si legge nel riquadro centrale del Corriere dello Sport, che spiega come Alexis Sanchez è ad un passo dall’Inter e ...

La rassegna stampa di lunedì 19 agosto – La coppia dei sogni - Icardi ultimatum - a chi la 9 della Juve? [foto] : rassegna stampa – Tanto mercato sulle prime pagine sportive di oggi. E non poteva essere altrimenti visto che mancano meni di due settimane alla chiusura della sessione estiva e 5 giorni all’inizio del campionato. La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter titolando: “La coppia dei sogni”, in riferimento a Sanchez-Lukaku con il cileno vicinissimo ai nerazzurri. Interessante focus della rosea su cosa manca ad ...

La rassegna di stampa di domenica 18 agosto – Inter Maravilla - Icardi si chiude - Balo ci riprova [foto] : rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi, domenica 18 agosto, impazza il calciomercato. La Gazzetta Sportiva apre con “Inter Maravilla”, con i nerazzurri ad un passo dal riportare in Italia Alexis Sanchez. Intervista esclusiva al ct della Nazionale Roberto Mancini, che dà le carte al campionato in partenza settimana prossima. Il Corriere dello Sport titola “Icardi si chiude”, in riferimento alla ...

Diletta Leotta bollente in costume da bagno : fan scatenati - spunta anche il commento del ‘suo’ Scardina [foto] : Diletta Leotta fa impazzire i fan sui social con uno scatto bollente in costume da bagno Diletta Leotta si sta godendo un po’ di meritato relax: la giornalista siciliana si trova in vacanza con le amiche, ma in barca non manca la sua dolce metà, Daniele Scardina, il noto pugile col quale è fidanzata da poco tempo. Diletta Leotta, sotto i riflettori per la sua nuova storia d’amore, fa impazzire i follower sui social, con video ...

La rassegna stampa di lunedì 12 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve e Icardi - i promessi sposi” [foto] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore ...

Inter - Lukaku scalza Icardi : il belga si prende la maglia numero 9 [foto] : Un messaggio forte e chiaro a Mauro Icardi. Semmai ce ne fosse il bisogno, la società nerazzurra ha voluto lanciare un ulteriore segnale che l’argentino è fuori dai piani dell’Inter assegnando il numero 9, che dalla stagione 2013/14 era sulle spalle di Icardi, a Romelu Lukaku. L’Inter ha svelato questa mattina la scelta con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Ora Icardi si ritrova senza numero e sempre più ai margini. ...