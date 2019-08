Bitter Sweet Anticipazioni 26 agosto 2019 | Arriva Pelin | l' ex fidanzata di Ferit

Bitter Sweet Anticipazioni : le trame da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 : Le Anticipazioni della soap turca per la quarta settimana di agosto.

Bitter Sweet - anticipazioni : il padre di FERIT ha ucciso quello di… : Da che cosa deriva tutto l’astio che Hakan Onder (Necip Memili) serba nei riguardi di FERIT Aslan (Can Yaman)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori dovranno attendere le prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: emergerà infatti un segreto scottante che rimetterà in discussione tutte le storyline della telenovela turca. Scopriamo di che cosa si tratta. Bitter Sweet, trame: Hakan ...

Bitter Sweet - Can Yaman lascia l’Italia e festeggia un nuovo traguardo : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: Can Yaman va via da Napoli Can Yaman, l’attore turco che ha stregato il pubblico di Canale5 nei panni del bel e tenebroso Ferit Aslan di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ha lasciato l’Italia in queste ore. L’artista di recente si è concesso una vacanza di relax a Napoli e si è mostrato disponibile nei confronti dei suoi numerosi fans che hanno letteralmente ...

Bitter Sweet torna in onda in versione mini per le sue ultime puntate : quando andrà in onda il finale? : Bitter Sweet torna in onda con una nuova settimana all'insegna delle novità e dei colpi di scena ma i fan dovranno dire addio alla versione maxi. Da oggi, 26 agosto, la serie turca tornerà in onda regolarmente nella sua piccola nicchia tra le nuove puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Le soap di Canale5 tornano in onda dopo la lunga pausa di agosto e questo significa che ad aprire la danze ci sarà la soap americana, in onda dalle ...

Bitter Sweet spoiler : Asuman sparerà a Muzaffer con una pistola caricata a salve : Nelle prossime settimane gli episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore riserveranno al pubblico colpi di scena e momenti drammatici che avranno come protagonista Asuman Piran, la sorella di Nazli. La ragazza sarà vittima delle diaboliche macchinazioni messe in atto dal perfido Hakan Onder. Quest'ultimo userà la giovane per ricattare Nazli e costringerla a porre fine al matrimonio con Ferit. La cuoca accetterà di sottostare al ricatto ...

Can Yaman - nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet : la sorpresa : Bitter Sweet, il successo di Can Yaman con Ferit Aslan e Can Divit Il successo di Can Yaman con i personaggi di Ferit Aslan in Bitter Sweet e Can Divit in Erkenci Kus è ormai indiscutibile: l’attore turco ha raggiunto un numero smisurato di follower su Instagram e la folla lo assalito a Napoli quando […] L'articolo Can Yaman, nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet: la sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - trame prossima settimana : Pelin invita Ferit a lasciare Nazli : Nuovo appuntamento con la telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha conquistato milioni di telespettatori sin dal primo esordio. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, Ferit Aslan e Nazli Piran dopo aver recuperato l’intesa perduta, si vedranno costretti ad affrontare dei nuovi ostacoli. A destabilizzare la coppia sarà la new entry Pelin Turan, che dopo essersi alleata con Hakan Onder vorrà ...

Anticipazioni Bitter Sweet nuove puntate : Ferit pensa a un’altra donna : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, trame 26-30 agosto: arriva Pelin Nuovi colpi di scena faranno traballare le storie d’amore di Bitter Sweet nelle puntate in onda la prossima settimana. Nazli sarà impegnata nei preparativi della festa di compleanno di Ferit e inviterà diversi amici del ragazzo tra cui Pelin, senza sapere che la donna è l’ex fidanzata di Aslan. Bella e seducente, Pelin creerà scompiglio nelle puntate ...

Bitter Sweet - spoiler di settembre : l'Aslan e la Piran consumano il loro matrimonio : Nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, ci sarà una scena d’amore che sicuramente farà fare dei salti di gioia a tutti i telespettatori. Si tratta dei due protagonisti principali Nazli Piran e Ferit Aslan che, finalmente, dopo aver trovato il coraggio di dichiararsi i sentimenti reciproci, vivranno un momento magico. L’architetto e la cuoca a seguito della loro riconciliazione avvenuta durante una ...

Bitter Sweet - spoiler episodi dal 61 al 65 : l'Aslan rifiuta la Turan perché ama la cuoca : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, il grande sceneggiato che in poco tempo ha conquistato tantissimi telespettatori nel Bel Paese. Negli episodi dal 61 al 65, trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 su Canale 5, Pelin Turan si avvicinerà pericolosamente con Ferit Aslan nel tentativo di strapparlo dalla cuoca Nazli dopo aver allacciato un patto con Hakan Onder. Bitter Sweet: arriva Pelin Le anticipazioni di ...

Bitter Sweet - spoiler : Ferit e Nazli si avvicinano - ma Pelin prova a separarli : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per volgere al termine. Tutti i nodi verranno presto al pettine. Nel frattempo, accadranno numerosi nuovi colpi di scena, che lasceranno i telespettatori a casa senza parole. Uno di questi sarà proprio Pelin. La donna è stata invitata al compleanno a sorpresa di Ferit dalla cuoca Nazli. Tuttavia, la protagonista non sa a cosa andrà in contro a causa sua. Il rapporto tra i due giovani ...

Bitter Sweet - anticipazioni dal 26 al 30 agosto : Pelin è la nuova nemica di Nazli : anticipazioni Bitter Sweet dal 26 al 30 agosto: Pelin irrompe nella vita di Nazli e Ferit Le anticipazioni di questa settimana su Bitter Sweet hanno come protagonisti Nazli e Ferit, visto che l’ex del manager, Pelin, è pronta a tornare nella sua vita più per vendetta che per amore. Di cosa parliamo esattamente? Preparatevi a […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 26 al 30 agosto: Pelin è la nuova nemica di Nazli proviene da ...

Bitter Sweet - trame : Asuman teme di poter finire in prigione a causa dell'Onder : Le avventure della nuova soap di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda su Canale dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45, continuano a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler anticipano che Asuman tornerà a causare dei nuovi problemi alla sorella Nazli. La figlia minore di Kemal cadrà nelle grinfie di Hakan Onder perché, dopo essere riuscita ad impedire a Muzzaffer di violentarla, non avrà altra scelta che ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Nazli lascia l'Aslan durante la 'vera' proposta di nozze : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv in onda da fine giugno in Italia che sta collezionando ascolti record su Canale 5. Nelle prossime puntate italiani, Nazli Piran accetterà di sottostare al ricatto di Hakan Onder, tanto da lasciare Ferit Aslan durante una romantica dichiarazione d'amore. Bitter Sweet: Hakan ricatta la cuoca Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate ...