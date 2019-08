Nuove risorse per i tetti verdi e per la riqualificazione energetica degli edifici privati

Trento. Animazione nelle residenze per anziani : Nuove risorse per i contributi : Con la variazione di bilancio recentemente approvata il Consiglio comunale di Trento ha stanziato 25 mila euro. Le somme vanno

Bilancio - Raggi : conti in ordine e Nuove risorse per la città : Roma, 1 ago. – “Questi sono i due punti principali della manovra di assestamento di Bilancio 2019-2021 approvata in Assemblea capitolina nelle prime ore della mattina. Altri 60 milioni di euro di euro vengono destinati agli investimenti, che si vanno ad aggiungere ai fondi stanziati a inizio anno con lo #SbloccaRoma e con le successive variazioni: in totale, nel prossimo triennio, investiremo su Roma 1 miliardo e 800 milioni di euro ...