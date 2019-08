La Corea del Sud esce dall' accordo di intelligence con il Giappone | a rischio la

La Corea del Sud ha detto che si ritirerà da un importante accordo di intelligence col Giappone : La Corea del Sud ha detto che si ritirerà da un importante accordo sulla condivisione delle informazioni di intelligence col Giappone, una decisione dovuta alle tensioni diplomatiche tra i due paesi, le cui relazioni sono peggiorate drasticamente negli ultimi mesi.

SsangYong Korando - Le specifiche per l'Europa della Suv Coreana : La SsangYong ha fornito nuove informazioni relative alla quarta generazione della Korando, presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra del marzo scorso. La Suv coreana è stata rivoluzionata a livello stilistico sia all'esterno che all'interno e, con 4,45 metri totali, le dimensioni sono cresciute a tutto vantaggio del confort. La scocca, inoltre, è stata realizzata con acciai ad alta resistenza per migliorare la rigidità torsionale e ...

Scherma - Mondiali paralimpici 2019 : i convocati dell’Italia - Bebe Vio trascina 12 azzurri in Corea del Sud : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali di Scherma paralimpica che si disputeranno a Cheongju (Corea del Sud) dal 17 al 23 settembre. La rassegna iridata avrà una valenza fondamentale nella corsa verso la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà ricoprire un ruolo di assoluta protagonista, 12 azzurri andranno a caccia delle medaglie sperando di replicare gli eccellenti risultati ottenuti due anni fa a ...

Badminton - Akita Masters 2019 : due titoli alla Corea del Sud - uno a testa per Giappone - Cina ed Indonesia : Si è concluso l’Akita Masters di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani: ad Akita, in Giappone, fanno festa quattro Nazionali. Due titoli alla Corea del Sud gli altri equamente divisi tra Giappone, Cina ed Indonesia. Quattro finali perse per il Giappone, una per l’Indonesia (l’unica vinta dai nipponici). Di seguito i risultati delle finali dell’Akita Masters di ...

Corea del Nord - media ufficiali : “Testata nuova arma” : Pyongyang, 17 ago. (AdnKronos/dpa) – L’agenzia ufficiale NordCoreana, Kcna, conferma che la Corea del Nord ha condotto un test missilistico che “ha aiutato a cementare la fiducia in un nuovo tipo di arma”. Il test, avvenuto alla presidenza del leader Nord Kim Jong Un, avrebbe portato infatti “a un risultato perfetto”, secondo scienziati della squadra della difesa nazionale citati ...

Campi di rieducazione in Corea del Nord per chi telefona in Cina : Lanci di missili e giro di vite all’interno per bloccare le fughe di notizie. La Corea del Nord si rinchiude a riccio mentre sfida di nuovo il “mondo esterno”. Secondo il sito di dissidenti NordCoreani “Daily NK” il Ministero per la Sicurezza dello Stato (in sigla inglese Mss) ha varato una sorveglianza speciale sulle comunicazioni telefoniche internazionali nella provincia di Ryanggang che confina con la Cina. ...

Corea del Nord - nuovo lancio di due missili verso il mar del Giappone. Poi l’annuncio : “Stop ai colloqui di pace con Seul” : La Corea del Nord ha effettuato altri lanci di missili in mare: due vettori partiti dalla osta occidentale del Paese che hanno percorso circa 230 chilometri – raggiungendo un’altitudine massima di 30 chilometri – prima di finire nelle acque del mar del Giappone. A renderlo noto sono stati i Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud. Mentre da Pyongyang è arrivato anche l’annuncio della volontà di mettere fine ai ...

Dalla Corea alla Svezia per Cristiano Ronaldo! Il viaggio di Kwak - il fan deluso da CR7 : “perchè non hai giocato a Seul?” [VIDEO] : I fan Coreani sono rimasti molto delusi Dalla mancata presenza di Cristiano Ronaldo a Seul: Kwak Ji-hyuk, un temerario tifoso di CR7, ha deciso di viaggiare Dalla Corea alla Svezia per incontrarlo e chiedergli un chiarimento Cristiano Ronaldo rischia di diventare un ‘nemico pubblico’ della Corea, almeno di quella parte interessata al calcio. Di recente, il fuoriclasse portoghese avrebbe dovuto disputare almeno 45 minuti (da ...

La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati : La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati, come il Giappone aveva annunciato di voler fare con la Corea del Sud a inizio agosto. La lista dei partner commerciali privilegiati è la lista dei paesi

