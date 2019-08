Beach volley | Campionato Italiano 2019 Finali Chi ferma Ranghieri Ingrosso?

Beach volley - Campionati Italiani giovanili 2019. L’Italia del futuro festeggia a Caorle : ecco tutti i nuovi campioni tricolori : Club Italia ma non solo. Dopo quattro giorni di sfide all’ultimo punto l’Italia ha i suoi nuovi campioni giovanili di Beach volley nelle categorie ormai consuete: Under 16, Under 19 e Under 21 e il primo dato che salta all’occhio è la partecipazione oceanica ai Campionati giovanili che riscuotono sempre più successo tra i giovanissimi che hanno affollato le spiagge nelle dodici tappe che hanno preceduto la finalissima in ...

Beach volley - World Tour 2019. Ultimi fuochi stagionali senza azzurri in campo a Jurmala - Rubavu e Zhongwei : Si gioca in ogni angolo del mondo in questo finale di agosto senza particolari fuochi d’artificio per il Beach volley di alto livello che attende le finali del World Tour a Roma per sparare le ultime cartucce. Tre sono i tornei del World Tour in programma in questo fine settimana. Dedicato solo al settore maschile il torneo 3 stelle di Jurmala in Lettonia, con grande attesa per la presenza dei padroni di casa Samoilovs/Smedins, reduci dal ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Da domani ci si gioca lo scudetto tricolore : quanti pretendenti per il titolo : Sarà Caorle quest’anno ad assegnare i titoli tricolori del Beach volley, con una settimana di anticipo rispetto alla Coppa Italia in programma nel prossimo week end nella tradizionale location di Catania. Da domani a domenica 32 coppie maschili e altrettante femminili fra le migliori del panorama Italiano, si daranno battaglia per conquistare il titolo più ambito, quello di campione d’Italia e succedere a Menegatti/Orsi Toth tra le ...

Francesco Totti gioca a Beach-volley. Ilary Blasi riprende la scena e lascia tutti sgomenti : Ilary Blasi si gode le vacanze estive insieme alla famiglia, a Sabaudia, dove i coniugi Totti hanno una splendida villa. Pochi giorni fa Oggi li ha immortalati in spiaggia tra giochi e risate, prima di ricominciare la scuola e il lavoro. A settembre, infatti, per Ilary Blasi ci sarà una nuova scommessa. Insieme ad Alvin condurrà il programma Euro Games, la rivisitazione dello storico ”Giochi senza frontiere”. L’edizione rinnovata dello storico ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca e Knokke-Heist. Europa batte Brasile 2-0 a Mosca : due prime volte stagionali di lusso. Francia e Colombia ok in Belgio : Mosca Due prime volte stagionali per due coppie che si ritrovano dopo un periodo buio. Il 4 stelle di Mosca regala gioia alle svizzere Heidrich/Vergè-Deprè che non vincevano un torneo del World Tour da ben tre anni e ai lettoni Samoilovs e Smedins che proprio a Mosca, un anno fa, avevano conquistato il loro ultimo successo nel circuito mondiale prima di affrontare un periodo non semplice durato di fatto un anno. In campo femminile Vergè-Deprè e ...

Finals di Beach volley - iniziato il countdown in vista dell’evento di Roma : definiti i due main draw : Definite le prime 48 coppie (24 per ciascun tabellone) che comporranno i due main draw, a queste si aggiungeranno poi le 8 (per tabellone) provenienti dalle qualificazioni A Roma è iniziato il conto alla rovescia in vista delle Finals di Beach Volley in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre, ultimo appuntamento di rilievo del calendario internazionale stagionale del Beach Volley. In attesa del ritorno nella Capitale delle stelle ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Brasile a caccia della doppietta a Luzhniki. TUTTE LE FINALI IN DIRETTA TV SU OA SPORT DALLE 13.35 : Sarà un lungo e spettacolare pomeriggio di Beach volley, tutto da seguire in DIRETTA Tv su SPORT2U, la web tv visibile su OA SPORT (in basso a destra da mobile o sotto gli articoli da desktop) quello che attende gli appassionati di Beach volley con le quattro FINALI del torneo 4 stelle di Mosca. Il Brasile vuole tornare padrone dopo un lungo periodo buio e si affida all'”usato sicuro” di Alison e Talita, due vecchi guerrieri delle ...

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Nono posto per They/Barboni. Oggi semifinali e finali : Si chiude con un Nono posto l’avventura di Chiara They e Arianna Barboni nel torneo 1 stella di Konokke-Heist che non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. A risultare letale per la coppia azzurra, come era capitato in qualificazione con Scampoli/Varrassi, sono state le israeliane Starikov/Dave che hanno sconfitto negli ottavi di finale They/Barboni con il punteggio di 2-1. Senza storia il primo parziale che ha visto la ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. La vendetta delle brasiliane : Menegatti/Orsi Toth si fermano ai quarti. SEMIFINALI IN DIRETTA SU OA SPORT DALLE 15.30 : Niente coppie italiane in semifinale nel torneo 4 Stelle di Mosca. Dopo Lupo/Nicolai, anche Menegatti/Orsi Toth escono di scena nei quarti di finale sulla sabbia russa subendo la tremenda vendetta delle esperte brasliane Talita/Taiana Lima, battute DALLE azzurre nella gara d’esordio. Ennesima battaglia infinita per la coppia azzurra che stavolta non è riuscita ad avere la meglio ai vantaggi come le era capitato ieri contro Ludwig/Kozuch. ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Ancora quarti fatali per Lupo/Nicolai. Alison/Alvaro Filho protagonisti delle semifinali in DIRETTA TV SU OA SPORT dalle 15.30 : Ancora una volta, come al Mondiale e all’Europeo, come a Varsavia, Espinho e Doha, si ferma ai quarti di finale la marcia di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel torneo 4 Stelle di Mosca. Sotto la pioggia e nel freddo russo, gli azzurri si arrendono per la seconda volta consecutiva in stagione (era accaduto a Espinho) alla coppia brasiliana Alison/Alvaro Filho al termine di un match combattuto, aperto e chiuso però male dalla coppia azzurra, ...

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Barboni/They agli ottavi di finale : Una vittoria e una sconfitta per Arianna Barboni e Chiara They nella prima giornata del tabellone principale del torneo 1 stella di Knokke-Heist in Belgio. La coppia azzurra ha iniziato la sua avventura con il piede giusto battendo con un secco 2-0 (21-19, 21-17) le svedesi Yoken/Wahlen al termine di un match che le azzurre hanno condotto dall’kinizio alla fine. Situazione contraria nella finale del girone quando Barboni/They sono state ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Emozioni infinite : Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth ai quarti. Nel week end semifinali e finali in diretta Tv su OA Sport! : “Non è mai finita fin quando non è finita” canta Lenny Kravitz qualche anno fa: un testo che calza a pennello per le due sfide che hanno visto protagonisti gli italiani del Beach volley. Emozioni a non finire per un pomeriggio a tinte azzurre difficile da dimenticare. Menegatti/Orsi Toth prime e Lupo/Nicolai poi volano ai quarti di finale del torneo 4 Stelle di Mosca. Domani dalle 15.30 le semifinali e domenica dalle 13.30 le quattro ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Tutto facile per Lupo/Nicolai : agli ottavi contro Crabb/Gibb : Tutto facile nei sedicesimi di finale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che superano di slancio gli ucraini Popov/Gordieiev e si preparano ad affrontare nel tardo pomeriggio gli statunitensi Crabb/Gibb per puntare ai quarti di finale. contro gli ucraini Popov/Gordieiev, la coppia italiana non incontra particolari difficoltà vincendo 21-12 il primo parziale e dominando anche il secondo set con il punteggio di 21-15. Un successo che permette agli ...