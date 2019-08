Un regalo da oltre 300mila euro | da Harry a Kate Middleton e non a Meghan Markle

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019) Chi non ha mai fatto comealla propria fidanzata, moglie, compagna, un anello da300 mila sterline? Ebbene è proprio questa la cifra che il Principeha speso. C’è però un problema. Il destinatario di questo presente non è la bellissima, come in molti hanno pensato e come era logico che fosse, ma un altro componente della famiglia reale. Vale a dire, l’altrettanto bellissima cognata. È questa la nuova vicenda che tiene in agitazione il gossip d’manica e che riempie le pagine dei tabloid britannici e internazionali. Immensa, infatti, è la curiosità dei fan e dei sudditi per quanto riguarda le vicende legate alla Famiglia Reale, protagonista in questa estate di grandissimi scandali. Dalla vacanza extralusso nell’isola privata fino alla dieta vegana a cui è sottoposto il piccolo George, passando per gli indumenti della Regina Elisabetta. ...

EloC16 : Nello stesso album insieme a Fotografie della tua assenza,Il regalo mio più grande..c'era pure La traversata dell'e… - m_f_borghi : @Mov5Stelle davvero non riuscite a capire che un governo col PD equivale alla vostra fine politica (oltre che un im… - monchildnj : @jinsmyspringday Minchia l’unica cosa che voglio aggiornata il resto non conta (oltre agli album) quella vecchia o… -