Padova | muore a 23 anni per overdose Arrestato pusher che ha iniettato l' eroina

Padova - si fa iniettare la prima dose di eroina dal pusher : Federico muore a 23 anni : La provincia di Padova è sotto choc per la morte di Federico Bertollo, studente di 23 anni originario di Cittadella, causata da una sola dose fatale di eroina, la prima della sua vita. È successo il 19 agosto scorso, quando la tragedia si è consumata nell'abitazione di chi quella dose gliela aveva procurata ed iniettata, un pusher di 49 anni che è stato poi arrestato. Quando i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della ...

Padova - malore mentre è in cantiere sotto al sole : operaio collassa e muore : È morto a 67 anni Ferruccio Cillo, operaio di una cooperativa che lavora per il comune di Pozzovivo, in provincia di Padova, mentre era impegnato in un cantiere stradale sotto al sole cocente. Ha avuto un malore, è crollato al suolo e non si è più ripreso. Non si esclude che il caldo delle ultime ore possa aver giocato un ruolo centrale nel decesso dell'uomo.Continua a leggere

Incidente Padova - moto tampona auto : Franco muore sul colpo a 53 anni - grave la moglie : Incidente mortale e Rubano, in provincia di Padova dove sabato notte una moto ha tamponato un'auto, piombandole addosso. Morto sul colpo il centauro alla guida della due ruote, Franco Benato, mentre è in pericolo di vita la moglie, che viaggiava con lui. Sotto choc la 29enne conducente della macchina: indagini in corso.Continua a leggere