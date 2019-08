E League | Toro affonda con i Wolves | Europa s’allontana

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Delusionebattuto, (3-2) dal Wolverhampton. Poteva essere un fiasco totale, evitato con il rigore di Belotti, uscito poi dolorante al 90. Ribaltare la sconfitta tra una settimana, vincendo con due gol di scarto (o dal 4-3 in su) e' davvero un'impresa. Nell'andata dei playoff diper entrare nella fase a gironi, il Wolverhamton si dimostra nettamente superiore. Bocciato quasi su tutta la linea ileuropeo, ma identico all'anno scorso perche' il mercato non ha finora portato niente: senza l'infortunato Iago Falque non ha avuto fantasia, deludente la coppia Belotti-Zaza dopo le grandi promesse dell'estate, troppo anonimo il centrocampo, a cominciare da Baselli. Per contro il Wolverhampton imbottito di estro portoghese ha fatto ottima impressione anche in fase difensiva, confermandosi squadra solida anche se nel finale ha mollato un po' lasciando all'occasione ...

