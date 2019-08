Crisi | Berlusconi | “Maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate Governo M5s-Pd

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni. “Unsbilanciato a sinistra sarebbe pericoloso per le imprese, lo sviluppo, la sicurezza”, ha aggiunto L'articolo: “Maggioranza diM5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

renatobrunetta : In mezzo alla crisi aperta al buio traspare in Europa il convincimento che solo @berlusconi possa rappresentare una… - fattoquotidiano : Crisi, Taverna a Salvini: “Ora vuoi governare con Berlusconi” e lui replica: “Tu con Renzi” - fattoquotidiano : Crisi, Berlusconi saluta i giornalisti e li mette in guardia: “Attenti a programmi contro l’editoria” -