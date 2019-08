Bitter Sweet | Asuman in grave pericolo | rischia di subire violenza

Bitter Sweet anticipazioni : ASUMAN si uccide??? : Momenti drammatici a Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la giovane ASUMAN (Ilayda Akdogan) sarà infatti sul punto di togliersi la vita; scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa sorprendente svolta nelle storyline… Bitter Sweet, news: Hakan trova il modo di ricattare Nazli Seguendo le anticipazioni si deduce che tutto inizierà nel momento in cui il perfido Hakan (Necip ...

Anticipazioni Bitter Sweet - 26-30 agosto : Pelin inganna Ferit e si accorda con Hakan : Arrivano le nuove Anticipazioni della soap opera rivelazione dell'estate, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore", con protagonisti . Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 agosto su Canale 5. Questa settimana al centro di tutti le vicende della soap ci sarà la festa di compleanno che Nazli organizzerà per Ferit, i propositi di vendetta di Demet nei confronti di Hakan, l'arrivo ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 22 agosto : Ferit vicino alla verità su Hakan : Bitter Sweet Anticipazioni 22 e 21 agosto, si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman: Hakan nei guai dopo la scoperta di Demet, Ferit vicino alla verità

Bitter Sweet - spoiler del 23 agosto : l'Onder tende una trappola alla moglie Demet : Sono sempre più travolgenti le avventure dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato sul piccolo schermo italiano da giugno 2019. Nelle puntate numero 59 e 60 in programmazione su Canale 5 il 23 agosto 2019, il cattivo della soap, cioè Hakan Onder, troverà un escamotage per impedire alla moglie Demet di smascherarlo. Ebbene sì, il losco imprenditore per paura che la sorella di Deniz possa rivelare alla giustizia che è ...

Bitter Sweet - trame : Hakan ricatta Nazli affinché metta fine alle nozze con l'Aslan : Torna lo spazio con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la seguitissima serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Nelle prossime puntate, Hakan Onder organizzerà un piano per dividere Nazli Piran e Ferit Aslan, utilizzando l'ignara Asuman. Bitter Sweet: Deniz salva Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si ...

Can Yaman di Bitter Sweet a Napoli - hotel transennato per l’assalto delle fan : Can Yaman, l’attore turco che veste i panni di Ferit nel serial tv “Bitter Sweet – ingredienti d’amore”, è stato in vacanza a Napoli. Una folla composta soprattutto da donne ha preso d’assalto l’hotel in cui alloggiava l’uomo, al punto da rendere necessario transennare l’ingresso. Poco dopo, Yaman è sceso in strada per salutare e prestarsi alle foto di rito.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 22 agosto 2019 : anticipazioni puntate 57 e 58 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda giovedì 22 agosto 2019 su Canale 5: Mentre Hakan parla in casa con Bekir, Demet sente la conversazione che riguarda l’assassinio del fratello: dopo aver fatto le sue indagini, scopre che Hakan è il mandante dell’omicidio. I due litigano e alla fine Hakan ammette la sua colpa. Nazli ha problemi finanziari con il ristorante e non ha il denaro per pagare ...

Bitter Sweet spoiler al 23 agosto : Asuman quasi abusata da Muzzafer - salvata dal suo amico musicista : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5, dopo la sua pausa estiva. La soap continuerà ad essere ricca di colpi di scena come sempre. Nelle puntate prossimamente in onda, il rapporto tra Nazli e sua sorella Asuman peggiorerà sempre di più. Fortunatamente quest'ultima capirà presto i suoi errori e lascerà la casa dell'amico Deniz. La situazione sembrerà ristabilirsi, tuttavia solamente per poco. Infatti, la ...

Bitter Sweet - spoiler episodi 57 e 58 : Demet minaccia di lasciare Hakan : Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che ogni giorno colleziona quasi il 21% di share sulle reti Mediaset. Negli episodi 57 e 58 trasmessi giovedì 22 agosto su Canale 5 dopo la soap "Una Vita", Demet Kaya apprenderà che Hakan Onder è l'assassino di suo fratello Demir e Zeynep, tanto da decidere di lasciarlo. Bitter Sweet: riassunto episodi precedenti Negli episodi precedenti di ...

Bitter Sweet Anticipazioni 22 agosto 2019 : Hakan confessa l'omicidio di Demir : Demet scopre che suo marito ha ucciso Demir. Hakan conferma i dubbi della moglie e confessa di aver ucciso il cognato per ottenere la Pusula Holding.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 agosto : Nazli e Asuman - è guerra - mentre Denis... : Bitter Sweet Anticipazioni 21 agosto: si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman, accusata di aver spifferato a Denis la verità sul finto matrimonio.

Bitter Sweet - anticipazioni : HAKAN ricatta NAZLI - ecco come farà : Un terribile piano messo in atto dal perfido HAKAN Onder (Necip Memili) metterà nuovamente a rischio la felicità di NAZLI (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter sweet – Ingredienti d’amore. Il cattivo della telenovela non esiterà infatti a ricattare la cuoca non appena Asuman (Ilayda Akdogan) cadrà in un suo tranello. Scopriamo insieme di che cosa si tratta… Bitter sweet, trame: Asuman spara a ...