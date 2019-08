Vigor Bovolenta | la moglie rivela | «Ho ritrovato l' amore con una donna»

Federica Lisi ha ritrovato l’amore - la vedova di Vigor Bovolenta : “Con Pia la mia vita è cambiata” : La moglie del pallavolista morto a causa di un malore improvviso nel 2012, è ripartita e oggi racconta una vita completamente diversa da quella che conduceva anni fa. Porta Bovolenta sempre con sé, ma in una forma diversa, dopo aver trovato l'amore in una persona speciale, la cantautrice Pia Tuccitto, incontrata per puro caso.Continua a leggere