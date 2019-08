Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio con due accuse contro Salvini Conte annunciato la fine del governo e le sue dimissioni rifarei tutto ha detto il leader della Lega oggi alle 16 partono le consultazioni di Mattarella con il chiamati a servire il colle nella giornata di domani il governo populista ha fallito ora c’è da evitare l’aumento dell’Iva ferma Renzi ...

Pensioni Ultime Notizie : quanto costa Quota 100 con la crisi di governo : Pensioni ultime notizie: quanto costa Quota 100 con la crisi di governo Sul tema Pensioni ultime notizie non possono non vertere su Quota 100 e sulla crisi di governo in atto. In molti si domandano quale sarà il destino della misura, invisa principalmente da tutti (da Bruxelles fino in Italia), ma particolarmente cara alla Lega? quanto costerà dopo la crisi fatta esplodere dal leader del Carroccio Matteo Salvini durante la settimana di ...

Calciomercato Juventus News/ Matuidi non demorde : 'Il lavoro è...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri. Il centrocampista francese pensa solo a far bene in allenamento.

Calciomercato Milan News/ Maldini : Prima le cessioni - due terzini... - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan News: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Presentati i nuovi acquisti Léo Duarte, Rafael Leao ed Ismael Bennacer.

Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la situazione è diventata esplosiva sulla Open Arms dopo 19 giorni di permanenza a bordo da parte degli ultimi 98 migranti ancora in attesa di sbarcare in un porto sicuro stamattina no vedi loro in seguito altri cinque hanno deciso di gettarsi in mare per cercare di raggiungere a nuoto la terra ...