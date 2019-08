Sardegna | sciopero dei benzinai prima del controesodo | “Prendiamo 25 euro al giorno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) I turisti ancora inrischiano di trovare più di un distributore di benzina chiuso per. La protesta è partita mercoledì da Cagliari con la marcia di un centinaio di gestori verso il Consiglio regionale per contestare i ristretti margini di guadagno delle loro attività dopo le ultime ondate di tagli. “Un litro di benzina, alla pompa 1,76: Stato 1,06, petrolieri 0,69. E gestori 0,2″, si legge su un cartello che sintetizza il problema. L’adesione secondo Angac, la sigla che ha indetto la protesta e che riunisce un centinaio di stazioni di servizio sulle circa cinquecento presenti in, è arrivata al 65 per cento. E l’astensione dal lavoro durerà ancora due giorni. Anche se il problema è nazionale, isardi hanno deciso di iniziare a protestare da soli in pieno agosto. Sono molto agguerriti. E organizzati. Questa mattina si sono ...

