CALCIOMERCATO INTER NEWS Alexis Sanchez sarà domani a Milano | Ultime notizie

CALCIOMERCATO 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

CALCIOMERCATO INTER - oggi può essere il giorno di Alexis Sanchez : manca il via libera del Manchester United : Il club inglese deve ancora accettare definitivamente l’offerta dell’Inter, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca Il giorno dell’arrivo di Alexis Sanchez all’Inter potrebbe essere oggi, la trattativa con il Manchester United prosegue senza sosta con l’obiettivo di giungere alla fumata bianca il prima possibile. Alexis Sanchez – Pa/LaPresse manca al momento l’ok della società ...

CALCIOMERCATO Serie B e C : colpo Juve Stabia - l’Empoli prende un baby dall’Inter - cessione Catania : Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità. S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in Serie A nel 2006, ha ...

CALCIOMERCATO INTER - la squadra di Conte adesso fa paura : l’11 dopo l’ultimo colpaccio [FOTO] : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio per la prossima stagione e si candida ad essere una grande protagonista in campionato e Champions League. La campagna acquisti è stata veramente importante, il distacco con Napoli e Juventus si è ridotto e la squadra di Antonio Conte proverà a dare del filo da torcere anche per lo scudetto, non sarà di certo facile per la forza degli avversari e per la rivoluzione attuata sul mercato. ...

CALCIOMERCATO INTER News/ Bergomi : 'Sanchez mi è sempre piaciuto' - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: l'ex difensore Interista ha parlato del cileno e della situazione di Icardi.

CALCIOMERCATO 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

CALCIOMERCATO INTER – Nella notte risvolti positivi per Sanchez : intesa raggiunta col Manchester United : Inter-Manchester United: Nella notte raggiunta l’intesa per Sanchez Da giorni non si fa altro che parlare della trattativa in corso tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Dopo aver visto sfumare l’affare Dzeko, la società nerazzurra si è subito messa all’opera per fornire ad Antonio Conte un nuovo valido calciatore, identificato nel cileno del Manchester United. Secondo l’Adnkronos sembra che Nella notte ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri se arriveranno nuovi centravanti.

CALCIOMERCATO INTER - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

CALCIOMERCATO Juve : Dybala avrebbe incontrato dirigenti dell'Inter - Mandzukic verso Milan : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano Paulo Dybala; l'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero, come già ribadito più volte. Peraltro, anche la sua esultanza contro la Triestina, dopo il gol (battendosi il petto e indicando il suo nome), ha confermato la volontà di giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera, ...

CALCIOMERCATO Milan News/ Altafini : 'Leao interessante - Correa...' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'ex attaccante rossonero ha parlato dell'interesse per l'obiettivo Angel Correa dell'Atletico Madrid.

CALCIOMERCATO 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

CALCIOMERCATO INTER : Sanchez dice sì - il 'Nino Maravilla' potrebbe arrivare domani : Antonio Conte continua a sfogliare la rosa nerazzurra, insistendo con la dirigenza dell'Inter per un ultimo colpo in attacco. Diversi i nomi che negli ultimi giorni sono stati accostati al club, sopratutto dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Un nome su tutti, però, sta prendendo piede ed è quello di Alexis Sanchez, che Conte avrebbe voluto con sé sia quando era alla guida della Juventus che del Chelsea. Ora il "Nino Maravilla" sembra ...

CALCIOMERCATO Fiorentina - le ammissioni di Pradé : “Ribery è un giocatore che ci piace. Biraghi? Vuole l’Inter” : Al termine del match di Coppa Italia contro il Monza, il direttore sportivo del club viola ha fatto il punto sul mercato Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C, un match risolto solo nel finale al termine di una prestazione non proprio esaltante. La Fiorentina elimina il Monza dalla Coppa Italia, accedendo così al turno successivo grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, che chiude i conti dopo l’iniziale ...