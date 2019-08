Alyssa Milano | “Ho abortito due volte | non ero attrezzata per fare la madre”

Il dramma di Alyssa Milano di Streghe : “Ho abortito due volte - non ero pronta” : Attrice, imprenditrice, attivista per i diritti umani, oggi Alyssa Milano è mamma di due bambini, ma ha rivelato di essere ricorsa all'aborto per due volte anni prima di debuttare in Streghe, la serie che l'ha consacrata a star del piccolo schermo. Nel 1993, cinque anni prima di esordire nei panni del suo ruolo più celebre, quello di Phoebe Halliwell nella serie fantasy sul trio di sorelle Streghe di San Francisco, l'attrice è rimasta ...

Alyssa Milano confessa : "ho abortito due volte - non ero attrezzata per fare la madre" : 46enne storica Phoebe Halliwell nella serie tv Streghe, Alyssa Milano è diventata mamma nel 2011, con la nascita di Milo Thomas, e nel 2014, con l'arrivo di Elizabella Dylan. Ma in precedenza, negli anni '90, la diva aveva abortito.A confessarlo la stessa attrice, via podcast 'Alyssa Milano: Sorry Not Sorry', come riportato da People. Era il 1993, la Milano aveva appena 20 anni, era felicemente fidanzata ("Mi ero innamorata per la prima ...

