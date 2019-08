Maurizio Sarri malato | malattia | condizioni di salute e come sta il tecnico

La Juventus ha comunicato che Maurizio Sarri ha la polmonite : Maurizio Sarri, che da quest’estate è il nuovo allenatore della Juventus, ha una polmonite e potrebbe quindi saltare la prima partita di campionato della squadra, che sarà sabato 24 agosto contro il Parma. La Juventus ne ha parlato in un

Calcio - Serie A 2019-2020 : Maurizio Sarri ha la polmonite - a rischio il debutto sabato contro il Parma : Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri ha infatti la polmonite, come è stato confermato dal comunicato ufficiale della società piemontese. “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della ...

Juventus - nuovi guai pre-campionato. Maurizio Sarri ha la polmonite : a rischio la sua presenza contro il Parma : La Juventus potrebbe esordire sabato in campionato a Parma senza il suo nuovo allenatore in panchina. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe essere costretto a saltare la sua attesissima prima partita ufficiale alla guida dei campioni d’Italia a causa di una polmonite che da giorni lo sta tormentando. Co

La nuova Juventus di Maurizio Sarri - De Ligt e Ronaldo le certezze : La Juventus, deve ancora cedere diverse pedine e Maurizio Sarri, sta cercando di trovare la soluzione giusta per l'inizio del campionato. i possibili partenti sono Matuidi, Rugani, Mandzukic e Dybala, anche se l'argentino, sembra intenzionato a restare, così come Gonzalo Higuain. Mandzukic e Higuain i possibili partenti Tra coloro, che potrebbero andare via da Torino ci sono Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. L'attaccante croato era stato ...

Maurizio Sarri “pizzicato” sui social per la prestazione di Kantè : Il portale Squawka Football ha voluto stuzzicare l’ex tecnico Maurizio Sarri a seguito della sontuosa prestazione di N’golo Kantè. Kantè – Il portale ha così voluto sottolineare la prestazione di Kantè, espressa in basso in numeri alquanto invidiabili, pizzicando il suo ex allenatore scrivendo “Maurizio Sarri aspira profondamente”. Il calciatore dei “blues” è stato uno dei miglori in campo ieri ...

Juventus - Gonzalo Higuain gela la dirigenza : come blocca tutto. E si dice che Maurizio Sarri... : E di Gonzalo Higuain, che ne sarà? Già, perché il calciomercato non sono soltanto Dybala, Icardi e Lukaku. Ci sarebbe, anzi c'è, anche lui. Il Pipita, ancora in forza alla Juventus, corteggiato dalla Roma, e che però alla Juventus vorrebbe restare. A tutti i costi: lo ha dimostrato nelle partite ami

Juventus - la richiesta di Maurizio Sarri : calciomercato - che vuole dal Tottenham : Maurizio Sarri guarda all’Inghilterra per rinforzare la sua Juventus. Come riporta il Daily Mail il tecnico bianconero avrebbe messo gli occhi su Danny Rose del Tottenham e ha chiesto alla dirigenza di attivarsi per provare a portare a Torino l’esterno inglese. L’ex allenatore del Napoli vuole un te

Juventus - quello strano colloquio tra Cristiano Ronaldi e Maurizio Sarri : un dubbio bianconero : Un piccolo mistero che riguarda la Juventus. Si torna all'amichevole di domenica, la sconfitta all'esordio stagionale contro il Tottenham. Bene Cristiano Ronaldo, in campo 63 minuti e subito in gol. Ma quando Maurizio Sarri lo ha richiamato in panchina, qualcuno ha notato un dettaglio sul quale ora

Juventus - Gonzalo Higuain fa venire i dubbi a Maurizio Sarri : tutti gli scenari : La Juve punta la Luna del bel gioco e di certo non può aspettarsi di raggiungere il traguardo già alla prima missione in terra straniera. A Singapore gli applausi li strappa solo Harry Kane, autore di un gol da metà campo al 93' per il 3-2 del Tottenham contro bianconeri, attesi mercoledì dal bis co

Juventus - problemi per Maurizio Sarri : Chiellini - Douglas Costa e Ramsey rischiano di saltare la tournée : I tre giocatori hanno accusato dei problemi fisici che potrebbero metterli fuori gioco per la tournée di Singapore Maurizio Sarri deve fare i conti con i primi problemi che riguardano l’infermeria, sono tre infatti i giocatori che rischiano di saltare la tournée che la Juventus svolgerà a Singapore e che scatterà domani pomeriggio con la partenza verso l’Asia. Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Douglas Costa infatti rischiano di ...

Juventus - nella possibile formazione di Maurizio Sarri ci sarebbe anche Icardi (RUMORS) : La Juventus, dopo l'acquisto di De Ligt, inizia a prendere forma e l'acquisto del difensore centrale è l'ennesima conferma delle ambizioni bianconere, ovvero riconfermarsi in Italia e cercare di vincere la Champions League, attesa oramai dal 1996. La maggior parte dei media, italiani e non, sta esaltando il mercato della Juventus, che avrebbe costruito una squadra di qualità con una spesa non di certo eccessiva per una società di vertice come ...

La Juventus di Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo e Dybala al centro del progetto : In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A. A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno ...

Juventus - due squadre da scudetto : perché Maurizio Sarri può anche non fare niente : «Sono molto contento di aver scelto la Juventus, uno dei club più importanti del mondo», esordisce Aaron Ramsey nel giorno della sua presentazione in bianconero, dove avrà l' 8, come Marchisio, sperando di imitare Charles. Parla in italiano, il 28enne gallese, uno sforzo non mostruoso per quattro pa

Juventus - ufficializzato lo staff di Maurizio Sarri : non c’è Barzagli : Andrea Barzagli non fa parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri ufficializzato dalla Juventus in una nota. Il viceallenatore sarà Giovanni Martusciello, con Marco Ianni, Gianni Picchioni e Loris Beoni collaboratori tecnici. Claudio Filippi e Massimo Nenci sono gli allenatori dei portieri. Il responsabile della preparazione atletica è Daniele Tognaccini: insieme a lui lavoreranno Andrea Pertusio, Davide Losi, Enrico Maffei, Duccio ...