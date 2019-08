He-Man | in arrivo su Netflix una nuova serie animata

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) S’intitolerà ufficialmente Masters of the Universe: Revelation il nuovo progetto animato didedicato al personaggio di He-Man. L’eroe di Eternia divenuto celebre con il cartone animato divenuto cult negli anni Ottanta tornerà con una nuovo seguito che sarà diretto da Kevin Smith, il regista famoso per film come Clerks e Dogma. Laproduzione, di cui la piattaforma di streaming parla come di una “anime“, sarà una continuazione diretta delle storie andate in onda oltre trent’anni fa, con il ritorno di personaggi come Skeletor, Evil-Lyn e tutti gli altri elementi legati al castello di Grayskull. La sinossi ufficiale parla di un “ritorno radicale a Eternia“: “Dopo che una feroce battaglia finale ha spaccato in due Eternia, toccherà a Teela salvare il mistero della spada del potere andata perduta in una lotta contro il tempo ...

