Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) (Foto:) Una recente indagine ha svelato che un quarto degli inglesi (il 27% per la precisione) non ha la minima idea dipersonalizzare e configurare le impostazioni dellasutralasciando, di fatto, qualsiasi protezione delle proprie informazioni. Un dato preoccupante, ma non è una sorpresa perché è ben noto che moltissimi utenti utilizzino i social network senza curarsi troppo dei dati che condividono. Una leggerezza imperdonabile, visti i recenti scandali che hanno coinvolto. Il social network, che ha condiviso con app “amiche” informazioni sensibili sui suoi iscritti, solo di recente ha ammesso di aver fatto ascoltare le conversazioni su Messenger ad appaltatori esterni. L’ultimo di una serie di gravi infortuni sul tema. Per questo motivo la divisione inglese diha deciso di allestire alcuni pop-up cafè, ossia ...

antocalderone : Facebook dà lezioni al bar su come si protegge la privacy online - MilanoCitExpo : Facebook dà lezioni al bar su come si protegge la privacy online #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - claudiaplibri : #taichi #salute i nostri corsi invece riprenderanno a metà settembre con le lezioni di prova gratuite per tutti Mer… -