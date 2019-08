F1 | battuta all’asta per 6 milioni di dollari la Ferrari 312 T di Niki Lauda del 1975

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sono passati quattro mesi dalla sua scomparsa, ma il nome dicontinua a segnare profondamente l’ambiente della Formula 1 e non solo. Tre giorni fa è stata infattiad un’asta di Monterey (California) la312 T con telaio 022 guidata dal pilota austriaco nel, anno in cui vinse il primo titolo iridato della carriera con un bottino stellare di 6 vittorie, 10 pole position e 6 giri veloci su 14 gare disputate. La vettura della scuderia di Maranello è andata ad appannaggio della Casa d’aste di Gooding & Company per la bellezza di 6di, una cifra esorbitante ma giustificata dalla storia che c’è dietro al progetto di quella monoposto vincente. Star Car Alert! Winner of theFrench Grand Prix, Driven by… this outstanding example of’s Championship-Winning 312T has left the block for an ...

