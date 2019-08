Ecco il tour in Israele che le deputate Dem antisraeliane avrebbero potuto fare

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Si raddoppia al Luzhniki : dopo l’Europeo Ecco l’ultima 4 Stelle della stagione : Stessa sabbia, stesso stadio, si spera un po’ meno freddo e maltempo ma a Mosca in questo periodo potrebbe essere una speranza vana. Si è appena chiuso il sipario sull’Europeo, si riapre sul World Tour allo stadio Luzhniki per l’ultimo torneo 4 Stelle della stagione con al via buona parte delle migliori coppie del mondo. Non sono iscritti i neo-campioni d’Europa Mol e Sorum che, dopo otto tornei vinti in stagione, una ...

Grand Tour non va in onda - perché?/ Al suo posto speciale TG1 - Ecco quando torna : Grand Tour con Lorella Cuccarini non va in onda: il programma di Rai1 darà spazio allo speciale del TG dedicato alla crisi politica, ecco quando torna.

BPER Banca Beach Volley Tour 2019. Pronostici rispettati a Lido di Spina : Godenzoni/Saguatti e Cottarelli/CEccoli trionfano davanti al grande pubblico ferrarese : Pronostici della vigilia rispettati nella sesta tappa del BPER Beach Volley Tour che si è disputato al Bagno Kursaal di Lido di Spina e si è chiuso dopo due giorni pieni di partite che hanno divertito il numerosissimo pubblico che si è avvicendato ai bordi dei campi allestiti dalla BVU e dalla 4 Torri Ferrara, organizzatori dell’evento. In campo maschile è arrivata la vittoria delle teste di serie numero 1, Edgardo Ceccoli e Francesco ...

Tour de France – Wiggins elogia Nibali : “il mio preferito! Eravamo rivali - gli ho chiesto scusa : Ecco cosa ha fatto” : Bradley Wiggins ha elogiato la prova di Vincenzo Nibali al Tour de France appena concluso: il corridore siciliano protagonista di un bellissimo gesto nei confronti dell’ex rivale Vincenzo Nibali non era di certo fra i protagonisti più attesi di questo Tour de France appena concluso. Il ciclista italiano aveva ammesso di non essere arrivato in Francia nella miglior forma possibile, specie dopo le fatiche del Giro d’Italia, ...

Vuelta di Spagna – Nairo Quintana ha preso la sua decisione : Ecco cosa farà il colombiano dopo il Tour : Quintana ha deciso: il colombiano della Movistar sarà alla Vuelta di Spagna 2019 E’ terminato solo ieri il Tour de France 2019, ma i ciclisti pensano già ai prossimi impegni stagionali. dopo un ottavo posto che non lo lascia di certo soddisfatto, Nairo Quintana ha deciso che sarà al via della Vuelta di Spagna 2019, che partirà il prossimo 24 agosto da Torrevieja. Il 29enne colombiano, nonostante la vittoria in solitaria sul Col du Gabilier ...

Ciclismo - Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle : Ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali : Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che ...

Tour de France – Sorride il portafogli di Nibali - Ecco quanto ha guadagnato lo Squalo dopo il successo nella 20ª tappa : Grazie alla vittoria ottenuta nella ventesima tappa del Tour de France, Vincenzo Nibali si è messo in tasca un bel gruzzoletto Un digiuno lungo sedici mesi, interrotto da una splendida vittoria ottenuta nella ventesima tappa del Tour de France, un successo in solitaria che permette allo Squalo di mordere anche questa edizione della Grande Boucle. AFP/LaPresse Sesto sorriso in carriera sulle strade transalpine per il siciliano, che ...

BPER Beach Volley Tour - World Tour Pinarella di Cervia. Cinque coppie azzurre al via nel main draw : Ecco il programma di oggi : Prendono il via questa mattina le sfide del tabellone principale del torneo 1 stella maschile del World Tour a Pinarella di Cervia con ben Cinque coppie azzurre ai nastri di partenza. Tra tutti spicca il derby azzurro del girone D tra Windisch/M. Ingrosso e Manni/Bonifazi, provenienti dalle qualificazioni. Matteo Ingrosso ha preso il posto del giovane Cottafava, alle prese con qualche problema fisico e dunque rientra dopo tre anni di assenza nel ...

Tour de France – Thomas racconta la caduta : “la bici mi ha scaraventato giù - Ecco cosa è successo” : Il corridore del Team Ineos ha raccontato i motivi che hanno causato la sua caduta nel corso della sedicesima tappa del Tour de France La sedicesima tappa del Tour de France non la ricorderà con il sorriso Geraint Thomas, considerando la caduta che lo ha visto protagonista. Il corridore del Team Ineos ha perso il controllo della sua bici, finendo per essere scaraventato a terra in maniera piuttosto dolorosa. Un imprevisto che tuttavia non ...

Tour de France – Errore Alaphilippe - accorcia Pinot : Ecco la nuova classifica generale dopo la 15ª Tappa : Alaphilippe sbaglia nel finale della 15ª Tappa e perde un po’ del vantaggio maturato fin qui, accorcia un Thibaut Pinot in grande spolvero: ecco la nuova classifica generale del Tour de France Finale emozionante quello della 15ª Tappa del Tour de France. Simon Yates si è preso la vittoria con una fuga solitaria, ma il ciclista britannico non ha influito sulla classifica generale. Diversamente invece da Thibaut Pinot che, dopo la ...

Ecco l’«Etape» - il Tour de France alla portata di tutti i ciclisti (o quasi) : Il Tour de France non è soltanto il duello interno al team Ineos (ex Sky) fra Geraint Thomas ed Egan Bernal, con il possibile inserimento di outsider...

Tour de France – Giulio Ciccone e quel clamoroso retroscena : “Ecco cosa mi hanno detto alla radio” [VIDEO] : Il retroscena di Giulio Ciccone: la nuova maglia gialla del Tour de France racconta cosa è successo ieri a La Planche des Belles Filles Grazie al secondo posto di ieri a La Planche des Belles Filles, Giulio Ciccone è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Una splendida fuga sullo sterrato ha permesso al ciclista italiano della Trek Segafredo di indossare la maglia da leader della Grande Boucle, strappandola di dosso ad ...

Tour of Austria – Giovanni Visconti finisce in ospedale in seguito ad una brutta caduta : Ecco le sue condizioni : Giovanni Visconti rimasto vittima di una brutta caduta durante le fasi finali del Tour of Austria: il ciclista siciliano portato d’urgenza in ospedale Grande apprensione nel finale della 5ª tappa del Tour of Austria. A 2 km dal traguardo, un brutto incidente ha rovinato il tratto conclusivo della corsa. Nella caduta sono rimasti coinvolti Giovanni Visconti e Sebastian Schonberger, con il ciclista italiano che è stato portato d’urgenza in ...

Tour de France – Giornata favorevole ai corridori da classiche : Ecco percorso - altimetria e favoriti della quinta tappa : La tappa odierna della Grande Boucle presenta un tracciato adatto ai corridori da classiche, partenza fissata a Saint-Dié-des-Vosges con traguardo a Colmar Archiviata la quarta tappa con la vittoria in volata di Elia Viviani, il Tour de France prosegue oggi con la quinta frazione che partirà da Saint-Dié-des-Vosges per arrivare a Colmar dopo 175.5 km. LaPresse/Marco Alpozzi Un percorso adatto principalmente ai corridori da classiche, ...