Dybala Juventus | nuovo affondo da Parigi | il PSG cambia la formula

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “80 milioni del PSG per Dybala!” [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio ...

Corriere dello Sport - Juventus : Agnelli avrebbe aperto allo scambio Icardi-Dybala : La Juventus è già al lavoro in vista della prima giornata di Serie A che sabato 24 agosto la vedrà impegnata alle ore 18:00 sul campo del Parma. La settimana successiva sarà già tempo di super-sfida col Napoli all'Allianz Stadium, mentre la chiusura del calciomercato estivo è prevista per il 2 settembre. A proposito di mercato, la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ...

Juventus - ancora Dybala! La Joya decide l’amichevole contro la Triestina - ma sbaglia anche un rigore : Se ci fossero bisogno di risposte, sembrano essere abbastanza chiare: Dybala c’è, più carico che mai. Dopo la doppietta di qualche giorno fa nel test in famiglia a Villar Perosa, la Joya è nuovamente decisiva per la Juventus: sua la rete, l’unica del match, a regalare il successo ai bianconeri nell’amichevole contro la Triestina, anche se poi l’argentino sbaglia un rigore. Buone indicazioni per Sarri, che è rimasto ...

Probabile formazione tipo Juventus : rebus Dybala - in ascesa le quotazioni di Douglas Costa : C'è ancora qualche punto interrogativo da sciogliere nella Probabile formazione tipo della Juventus in vista della prossima stagione che per i bianconeri inizierà il prossimo 24 agosto. La Juve infatti esordirà in Serie A sul campo del Parma e vorrà farlo vincendo, pronta a ribadire la sua superiorità. Il calciomercato è però ancora aperto e potrebbero esserci ancora dei volti nuovi in arrivo nell'undici base del tecnico Maurizio Sarri. La ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Dybala-Icardi l'ultima spiaggia - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il rinnovo di Dzeko con la Roma riapre le possibilità di uno Scambio con l'Inter ma soltanto in extremis.

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all’Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse […] More

Calciomercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Juventus - le possibili cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Calciomercato Juventus : Dybala potrebbe andare al PSG - Icardi vorrebbe solo la Juve : Sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala e Neymar. L'attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, che lo ha già offerto al Manchester United e al Tottenham (trasferimenti che poi alla fine non si sono concretizzati per il diniego della "Joja"). Il campione brasiliano, invece, ha da tempo intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, per proseguire la sua carriera altrove. Il club parigino sarebbe molto interessato a Paulo ...

Juventus - Paratici parla chiaro : “Icardi? Siamo contenti così. Su Dybala…” : Juventus – Nuove importanti dichiarazioni. Fabio Paratici,direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa. Inevitabile, per il dirigente, parlare di calciomercato e del mercato in uscita, soprattutto della situazione Dybala Icardi. Il dirigente bianconero infatti ha approfondito la questione esuberi […] More

Calciomercato Juventus – Da Dybala a Icardi - Paratici sincero : “abbiamo grandi attaccanti e…” : Paratici sincero: il quadro del CEO della Juventus a poche settimane dalla chiusura del mercato Giornata di amichevole a Villar Perosa per la Juventus. La squadra A e la squadra B si sono sfidate in un match durato poco più di 51 minuti a causa dell’invasione di campo dei tifosi. Intanto, mentre i fan sono stati impegnati a buttarsi calorosamente verso i propri idoli, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione del mercato ...

Calciomercato Juventus - Paratici fa il punto : le indicazioni su Dybala - Icardi e le uscite : Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare ...

Juventus - Sarri : “Dybala? Quello che dico io non conta niente” : Maurizio Sarri, al termine del match amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, terminato 2-1 in favore dei Colchoneros, ha ammesso: “Mercato? A volte leggo di scelte di Sarri o di Paratici. Avete in mente la rosa della Juve? Così bisogna fare 6 tagli per la lista Champions e questo non l’ho letto mai da nessuna parte. Altrimenti […] L'articolo Juventus, Sarri: “Dybala? Quello che dico io non conta niente” proviene ...

Dybala Juventus : il LIKE al post contro Allegri e CR7 ha quasi del clamoroso : Dybala Juventus – Che gli indizi dati dai social network siano ormai importantissimi è cosa chiara a molti, ma questa volta Payulo Dybala ha veramente fatto capire a tutti quale sia la sua intenzione. Il calciatore argentino, che già lo scorso anno ha vissuto una stagione tutt’altro che entusiasmante, adesso rincara la dose e potrebbe […] More