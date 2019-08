Cristiano Ronaldo | Messi | Hazard | Alisson e Suarez | i big sono tutti rotti

Lo spot per il mercato asiatico è imbarazzante - ironia social contro Cristiano Ronaldo : Mimica improbabile e balletto decisamente ridicolo, lo spot che vede protagonista Cristiano Ronaldo è stato bersagliato di critiche ironiche sul web. Si tratta della pubblicità di una sito di e-commerce con sede a Singapore, che ha scelto il campione portoghese come testimonial per il suo “super shopping day”. Il risultato? Giudicate voi L'articolo Lo spot per il mercato asiatico è imbarazzante, ironia social contro Cristiano Ronaldo ...

Balzarini : 'Secondo me sarà l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juve' : La Juventus è pronta proseguire la preparazione estiva in vista dell'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole della preparazione contro la Triestina, si sono visti miglioramenti dal punto di vista difensivo, meno sul gioco e nella fase realizzativa. La partita è stata decisa da un gran gol di Dybala, che dopo il gol ha mostrato la sua maglietta per sottolineare il fatto che è un giocatore ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : gli stipendi dei calciatori e la classifica dei più ricchi. Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni a stagione! : Superato il traguardo psicologico del weekend di Ferragosto per il mondo sportivo italiano comincia l’attesissima settimana che porta all’inizio della Serie A 2019/2020 di Calcio. Il prossimo weekend si aprirà infatti con Juventus – Parma dove i campioni d’Italia delle ultime otto edizioni inizieranno la propria rincorsa verso l’ennesimo tricolore, al termine di un mercato che ha ulteriormente rafforzato la stellare ...

Triestina-Juventus - Cristiano Ronaldo non ci sarà : affaticamento muscolare per il portoghese : Cristiano Ronaldo non penderà parte alla sfida amichevole fra Triestina e Juventus: il fuoriclasse portoghese assente per un affaticamento muscolare. Out anche Sarri per una sindrome influenzale Cristiano Ronaldo non prenderà parte all’amichevole fra Triestina e Juventus in programma questa sera presso lo stadio Nereo Rocco. Il fuoriclasse portoghese verrà tenuto a riposo a causa di un leggero affaticamento muscolare. Non siederà in ...

Kean - la verità : “Via dalla Juve anche su consiglio di Cristiano Ronaldo” : “Prima di andar via da Torino ho parlato con i miei compagni della Juventus. anche con Cristiano Ronaldo: mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo. Mi sono sempre assunto grandi responsabilità. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso più forte. Il razzismo? Dobbiamo combatterlo tutti insieme“. Queste le parole dell’ex attaccante della Juventus Moise Kean nel ‘match ...

Gazzetta dello Sport : 'Cristiano Ronaldo - no a Dybala ed Higuain - vuole Icardi alla Juve' : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta ad affrontare l'ultima amichevole estiva contro la Triestina, match che si disputerà sabato alle ore 20:30. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il grado di preparazione tattica ed atletica a cui sono arrivati i bianconeri, dopo alcune lacune difensive ed offensive mostrate nel match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. La dirigenza bianconera prosegue ...

UEFA Men’s Player of the Year – È corsa a tre fra Van Dijk - Cristiano Ronaldo e Messi : L’UEFA ha reso nota la lista dei tre giocatori candidati all’UEFA Men’s Player of the Year: Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi si contenderanno il premio Sarà lotta a tre per il premio di miglior giocatore maschile dell’anno assegnato dall’UEFA. I calciatori a contenderselo saranno Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il premio verrà consegnato giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Stipendio mensile - sponsor e tutte le entrate. Ma Messi è leggermente più ricco… : Non ci sono dubbi che l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nella scorsa stagione non sia stato guidato solo da motivazioni meramente tecniche. Il portoghese, con i suoi 328 milioni di follower sui social e le diverse sponsorizzazioni, è un diamante nella cassaforte della Vecchia Signora per gli introiti che può veicolare per sé e anche per la compagine. Non è un caso che, secondo l’ultima graduatoria della rivista ...

Dalla Corea alla Svezia per Cristiano Ronaldo! Il viaggio di Kwak - il fan deluso da CR7 : “perchè non hai giocato a Seul?” [VIDEO] : I fan Coreani sono rimasti molto delusi Dalla mancata presenza di Cristiano Ronaldo a Seul: Kwak Ji-hyuk, un temerario tifoso di CR7, ha deciso di viaggiare Dalla Corea alla Svezia per incontrarlo e chiedergli un chiarimento Cristiano Ronaldo rischia di diventare un ‘nemico pubblico’ della Corea, almeno di quella parte interessata al calcio. Di recente, il fuoriclasse portoghese avrebbe dovuto disputare almeno 45 minuti (da ...

Cristiano Ronaldo e Leo Messi tremano : chi è il terzo incomodo (a sorpresa) favorito per gli Uefa Awards : È stato l'anno del Liverpool, potrebbe essere quello di Virgil Van Dijk. Il formidabile difensore dei Reds, trionfatori in Champions League e freschi vincitori della Supercoppa europea a Istanbul, è uno dei tre giocatori in lizza per il premio di "Calciatore dell'anno dell'Uefa per la stagione 2018-