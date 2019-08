Trame Il Segreto | la Ramos rivela ai compaesani che Alvaro ha rubato tutti i soldi di Elsa

Il Segreto - Trame : Antolina dice a tutti che Elsa è sempre stata ricca : Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, Antolina Ramos si vendicherà di Elsa Laguna dopo essere stata messa con le spalle al muro da Isaac Guerrero svelando a tutti che la Laguna è sempre stata ricca. Il Segreto: Isaac scopre che Antolina ha mentito sulla gravidanza Le anticipazioni de Il Segreto, tratte ...

Il Segreto Trame iberiche : Maria ritorna a camminare - la scomparsa di Fernando : Le trame della serie televisiva di origini iberiche Il Segreto continuano ad arricchirsi di colpi di scena. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda in Spagna la settimana prossima, svelano che dopo l’esplosione della bomba piazzata da Fernando Mesia, la nipote di Raimundo Ulloa scoprirà di essere stata ingannata dal suo ex marito. Ebbene sì, Maria Castaneda riprenderà l’uso delle gambe facendo gioire tutti i suoi familiari. Il ...

Il Segreto - Trame spagnole : Fernando Mesia vittima della sua stessa bomba : Un nuovo colpo di scena farà rimanere con il fiato sospeso il pubblico della serie televisiva iberica “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate trasmesse in Spagna questa settimana un’esplosione cambierà tutto: la vendetta di Fernando Mesia contro tutti gli abitanti del quartiere sarà consumata. Il figlio del defunto Olmo dopo essere sfuggito alla trappola che Francisca Montenegro, Carmelo Leal e Severo Santacruz, ...

Il Segreto - Trame inizio settembre : patto tra Mauricio e Francisca per far fuggire Fe : Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato iberico in onda dal 10 giugno 2013 in Italia. Nelle puntate trasmesse ad inizio settembre su Canale 5, Roberto Sanchez si prenderà gioco di Fernando e Francisca Montenegro. Proprio quest'ultima si opporrà ad aiutare Fe Perez a fuggire da Puente Viejo. A questo punto in soccorso dell'amata interverrà Mauricio Godoy che stringerà un patto con la matrona. Il Segreto: Francisca non vuole aiutare ...

Il Segreto - Trame settembre : la Perez costretta a dire addio al capomastro : Per la felicità dei fan della soap Il Segreto, le avventure di Julieta, Saul, Isaac, e di tutti gli altri personaggi dello sceneggiato torneranno a fare compagnia al pubblico italiano a partire dal 26 agosto 2019. Negli appuntamenti in programmazione sul piccolo schermo ad inizio settembre 2019, si assisterà alla straziante uscita di scena di Fe. L’ex domestica non avrà altra scelta che abbandonare Puente Viejo per sfuggire dalle grinfie di ...

Il Segreto - Trame Spagna : Severo - Carmelo e Francisca alleati per sconfiggere Fernando : Torna lo spazio con Il Segreto, lo sceneggiato iberico campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda a metà agosto in Spagna sull'emittente Antena 3 Francisca Montenegro arriverà ad allearsi con Severo Santacruz e Carmelo Leal pur di salvare Puente Viejo dal piano distruttivo di Fernando Mesia e Garcia-Morales. Il Segreto: Fernando e Garcia-Morales vogliono la distruzione di Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, ...

Il Segreto - Trame : Alvaro dice a Isaac che il figlio che attendeva Antolina non era suo : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che da otto anni tiene incollati milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate italiane, Isaac Guerrero apprenderà finalmente la verità sulla perfida moglie. Alvaro Fernandez, infatti, rivelerà al falegname che Antolina Ramos ha abortito un bambino che non era suo. Il Segreto: Antolina ricatta Alvaro, Elsa lasciata sull'altare Le anticipazioni de Il Segreto, ...

Il Segreto - Trame iberiche : il Mesia uccide l’infermiera Vilches - il salvataggio di Maria : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni sulla famosa e appassionante telenovela iberica “Il Segreto”. Mentre i telespettatori italiani la settimana prossima dovranno continuare a fare a meno delle avventure ambientate a Puente Viejo per via della pausa estiva, in Spagna verranno trasmesse delle nuove puntate. Dagli spoiler degli episodi in programmazione sull'emittente “Antena 3” da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2019, si evince che Fernando ...

Il Segreto - Trame spagnole : Fernando sequestra Maria - arriva la madre di Ester : La soap opera “Il Segreto” grazie ai numerosi colpi di scena continua ad intrattenere gli spettatori. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno in Spagna la settimana prossima, dicono che Maria Castaneda dopo aver rischiato di morire per mano della sua infermiera Dori Vilches, verrà rapita da Fernando Mesia. Ebbene sì, quest’ultimo non appena scoprirà che Severo Santacruz e Carmelo Leal l’hanno ingannato, porterà la sua ex ...

Il Segreto - Trame : Alvaro svela ad Isaac che il figlio perso da Antolina non era il suo : Lo sceneggiato iberico Il Segreto, ambientato a Puente Viejo, regala numerose novità. Al centro delle trame dei prossimi episodi della soap ci sarà ancora una volta la perfida Antolina Ramos. Quest’ultima pagherà a caro prezzo il fatto di aver ricattato il dottor Alvaro Fernandez con lo scopo di liberarsi di Elsa Laguna. In particolare, Isaac Guerrero affronterà il truffatore e farà i conti con una sconvolgente verità. Il medico dopo aver fatto ...

Il Segreto - Trame : Francisca mette fine all’esistenza di Roberto - Maria delusa dal cubano : Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origine iberica Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori potranno vedere prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, segnalano che Francisca Montenegro si renderà protagonista di un nuovo crimine: la dark lady a seguito della fuga di Fernando Mesia, che riuscirà a sottrarsi alle sue grinfie grazie all’avvertimento di Mauricio, ...

Il Segreto Trame : Mauricio impedisce a Francisca di sbarazzarsi di Fernando e Roberto : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra che vanta una media di 3 milioni di telespettatori al giorno. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Francisca Montenegro si dimostrerà sempre più insofferente nei confronti di Roberto Sanchez e Fernando Mesia, e arriverà al punto tale da orchestrare un piano per fare in modo che i due uomini si eliminino a vicenda. Tuttavia, la dark-lady non riuscirà ...

Il Segreto - Trame fine agosto : Fe inscena la sua morte - Isaac smaschera il dottor Alvaro : Nuovo appuntamento con lo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dopo la breve pausa estiva iniziata a partire da oggi lunedì 5 fino al 9 agosto 2019, le avventure ambientate a Puente Viejo torneranno ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni delle puntate di fine mese, dicono che Fe Perez si renderà protagonista di un gesto che getterà nella disperazione totale tutti gli abitanti, tranne coloro che ...

Il Segreto - Trame iberiche : l’infermiera di Maria è innamorata di Fernando : Nelle puntate spagnole de “Il Segreto” i fan dello sceneggiato hanno fatto da qualche mese la conoscenza della new entry Vilches Dori. Quest’ultima è stata assunta da Fernando Mesia per curare Maria Castaneda. In particolare, la figlia di Emilia e Alfonso a causa delle gravi ferite riportate durante l’attentato avvenuto durante le nozze del suo ex marito, è rimasta immobilizzata perdendo l’uso delle gambe. Con il passare dei giorni la madre di ...