Pensioni | quota 100 | ecco in quali settori sta creando lavoro e in quali no

Pensioni quota 100 : stretta dell’Inps sulla possibilità di lavorare : La norma fa riferimento alla decorrenza della pensione e non all'intero anno. Le indicazioni dell'istituto divergono da quelle fornite per l'Ape sociale

Pensioni - sindacati in pressing - per Capone (UGL) : 'Quota 100 nella giusta direzione' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 agosto 2019 vedono arrivare nuove prese di posizione da parte dei sindacati. Ad emergere è in particolare la preoccupazione rispetto alle recenti vicende politiche, con la crisi di governo che rischia di pesare ancora una volta sulle spalle dei lavoratori e di coloro che attendono ormai da tempo una maggiore flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. In questo senso vanno quindi sia le recenti ...

Pensioni ultime notizie : scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” : Pensioni ultime notizie: scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” L’alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle avrà certamente ripercussioni sulle misure attuate da questa legislatura. Ne è convinta Elsa Fornero: l’ex ministro del Lavoro ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, misura verso la quale non esprime troppe contrarietà nonostante alcune criticità da risolvere, e Quota 100, che potrebbe avere ripercussioni importanti ...

Pensioni anticipate : lavoro occasionale blocca assegno quota 100 - arretrati dopo i 67 anni : Arrivano ulteriori chiarimenti sulle Pensioni anticipate a quota 100 e cumulabilità dei redditi. Secondo quanto previsto dalla circolare Inps 117 del 2019 degli ultimi giorni, il limite dei cinquemila euro per i lavori occasionali vale anche prima dell'uscita con la pensione a quota 100. Di conseguenza, il superamento della soglia dei cinquemila euro lordi annui comporterebbe il blocco in uscita per la pensione anticipata dei quotisti. La soglia ...

Pensioni - arriva il modello Quota 100 in uscita : verifiche Inps sui redditi fino a 67 anni : Novità in arrivo per le Pensioni anticipate a Quota 100: l'Inps predisporrà i controlli sulla presenza di redditi, da lavoro dipendente o anche autonomo, non cumulabili con l'assegno Pensionistico per chi dovesse andare in pensione con la nuova formula. Il vincolo e l'incumulabilità dei redditi vige fino al compimento dell'età di 67 anni, ovvero per tutta la durata della pensione anticipata fino alla maturazione di quella di vecchiaia. Per i ...

Pensioni e welfare : Salvini conferma quota 100 - ma sul RdC 'doveroso verificare' : Si intensifica lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, con i primi che nelle ultime ore sembrano aver preso di mira il reddito di cittadinanza. Una misura sulla quale ha espresso dubbi lo stesso leader leghista Matteo Salvini, esternando la propria perplessità durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. D'altra parte, nelle stesse ore un attacco simile al nuovo provvedimento di welfare è arrivato anche da parte del Vice Ministro ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : partiti i controlli del fisco sui quotisti : Al via le verifiche del fisco sui pensionati che hanno deciso di dare seguito ai nuovi assegni anticipati tramite la Quota 100. La misura che permette di accedere all'Inps con almeno 62 anni di età e con 38 anni di contribuzione non prevede alcuna penalizzazione, ma è legata al vincolo della non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Chi ha deciso di approfittare dell'occasione per dare seguito al nuovo provvedimento di ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : pratiche in ritardo nella scuola : Dalla sede di Torino del quotidiano La Repubblica emerge un nuovo allarme sui ritardi nella liquidazione delle pratiche di acceso alle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Il riferimento va in particolare al settore scolastico, mentre risulterebbero coinvolti circa un centinaio di persone risiedenti nella zona di Torino. I ritardi riguarderebbero quindi le nuove Pensioni di accesso anticipato alla Quota 100, che consente l'uscita dal lavoro a ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e cumulo redditi da lavoro - la circolare Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps Con la circolare n. 117/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con riferimento anche alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa e alla decorrenza della prestazione. Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi lavoro autonomo, i ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 a rischio “per colpa di Salvini” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 a rischio “per colpa di Salvini” Pensioni ultime notizie, Di Maio punta il dito contro l’alleato di governo, Matteo Salvini, che ha aperto ufficialmente la crisi di governo. Governo che, nelle promesse dei due capi di partito (e vicepremier) sarebbe dovuto durare 5 anni (e più volte lo hanno ripetuto). Invece è arrivato a poco più di 400 giorni e a fronte di un autunno caldo (bisogna trovare 23 miliardi ...

Pensioni - Quota 100 e rdc a rischio - Di Maio : 'Salterà tutto quello che abbiamo fatto' : Continuano gli scontri fra i due vicepremier Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega dopo che quest'ultimo ha presentato una mozione di sfiducia contro il Governo Conte che ha determinato la crisi. Stando alle recenti dichiarazioni del Leader pentastellato, infatti, le due misure bandiera del nuovo esecutivo come Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero saltare per colpa della Lega. Di Maio non si ferma sul taglio ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Pensioni e LdB 2020 - per la Quota 100 non ci sono rischi con la crisi di governo : Negli ultimi giorni la situazione politica ha visto arrivare la crisi di governo e con essa sono sorti molti dubbi anche in merito ai diversi provvedimenti di riforma del settore previdenziale in corso di discussione. Tra questi, bisogna innanzitutto distinguere quelli in scadenza da quelli già approvati per i prossimi anni. Le Pensioni anticipate tramite Quota 100 rientrano in quest'ultimo caso e già questo dovrebbe contribuire a rasserenare i ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : il ricambio generazionale c'è solo in un caso su tre : Da un nuovo studio ad opera dei consulenti del lavoro in merito ai dati relativi alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 emergono interessanti aggiornamenti rispetto al tema del turn over. Il ricambio generazionale ed il riavvio dell'occupazione giovanile rappresenta infatti uno dei punti messi sotto la lente d'ingrandimento per la verifica dell'effettivo funzionamento del nuovo meccanismo di prepensionamento. Le nuove elaborazioni mettono ...