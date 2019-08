Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di Agosto 2019

SuperenaLotto - la maledizione della vincita milionaria : disgrazie e infelicità. Micidiali effetti collaterali : Non sempre chi viene baciato dalla fortuna vivrà una vita migliore. Secondo alcuni studi chi vince al Superenalotto o alla lotteria cifre milionarie, finisce per essere infelice o dilapida il bottino. Dai dati della Società italiana di psicologia pubblicati su Vanity Fair e ripresi dal Corriere.it p

SuperenaLotto : breve guida su come riscuotere 209 milioni di euro : Marco Della Corte guida su come riscuotere la cifra di 209 milioni di euro, tempi, commissioni e informazioni sulle sedi Sisal, cosa succede in caso di perdita della schedina? In data 13 agosto 2019 sono stati vinti 209 milioni di euro al Superenalotto nel centro storico di Lodi. Il lieto evento si è verificato precisamente nel bar Marino sito in via Cavour. Una notizia che ha positivamente sconvolto l'intero comune, un po' come se ...

SuperenaLotto : non sempre i milionari sono i più felici : Marco Della Corte Chi diventa ricco vincendo al Superenalotto non sempre diviene felice, anzi, per uno su tre la qualità della vita peggiora drasticamente Vincere una cifra record al Superenalotto non sempre è motivo di felicità per i fortunati. Sembra paradossale, ma a volte una vittoria alla lotteria può peggiorare la vita di una persona. Pare che l'antico adagio "i soldi non fanno la felicità" abbia un fondo di verità dopotutto. A ...

Lotto - SuperEnaLotto e 10eLotto : nessuna estrazione oggi giovedì 15 agosto 2019 : Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto: nessuna estrazione a Ferragosto. Venerdì 16 agosto 2019 ci sarà l'estrazione solamente per...

Estrazioni Lotto - SuperEnaLotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 agosto 2019 : numeri vincenti : Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto, le Estrazioni del 15 agosto in diretta su Today.it. Tutti i numeri vincenti dell'estrazione...

JACKPOT SUPERENALotto/ Lasciamo stare le slot - facciamo come Giobà di Guareschi… : Il JACKPOT del SUPERENALOTTO è stata azzeccata in un bar di Lodi. È il record assoluto: 209 milioni. come spenderli? Lo sapeva Guareschi

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto SuperenaLotto : numeri vincenti di oggi 14 agosto - 233/2019 - : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti oggi mercoledì 14 agosto 2019, concorso 233/2019. Ultime notizie e aggiornamenti in diretta.

SuperenaLotto - a Lodi anche il Fisco vince 25 milioni : L’Erario incasserà il 12% della vincita da 209 milioni . Il vincitore dunque vedrà il suo premio ridursi, si fa per dire, a 184 milioni

SuperEnaLotto - i dettagli della vincita record : "Due euro alla cieca" e la coincidenza da brividi sui numeri : l jackpot più alto di tutti i tempi è uscito a Lodi ieri sera dopo un anno e due mesi di attesa. La cosa curiosa è che le due colonne da due euro sono state decise, si legge sul Corriere della sera, dal cervellone che crea automaticamente le schedine al terminale senza che sia il giocatore a comporl

SuperenaLotto - festa al bar di Lodi dove è stata centrata la vincita record : ed è caccia all’anonimo fortunato : “Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno”, dice la...

SuperenaLotto - la titolare del bar dove sono stati vinti 209 milioni di euro : “È la terza volta da noi” : È diventato una garanzia di fortuna il bar Marino di via Cavour 46, a Lodi, dove martedì sera è stato centrato il 6 al Superenalotto per la cifra record di 209 milioni di euro. A commentare con entusiasmo la vincita è la titolare Marisa, subito corsa al bar da casa appena saputo del colpo milionario: “Si tratta della terza vincita di un certo rilievo nel nostro bar – racconta ad Agipronews -. Nel 2017 sempre qui è stato centrato un 5 ...

SuperenaLotto - vincita record : 209 milioni a Lodi : Qualcuno, oggi, è diventato ricchissimo: ha 209 milioni di euro in più. Dopo oltre un anno, è stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. La mega vincita è stata realizzata a Lodi, al bar Marino di via Cavour 45, con la sestina vincente 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Si tratta del jackpot più alto nella storia del Superenalotto e di tutte le lotterie mondiali. E la giocata vincente è costata solo 2 euro. Marisa, la ...

Breve guida su come riscuotere la vincita di 209 milioni di euro al SuperenaLotto : Gentile signore/a di Lodi, gli occhi dell’Italia sono tutti su di lei. Passata la sbornia per la vincita di 209 milioni di euro al Superenalotto (con una schedina di 2 euro), è il momento di pensare a come ritirare questo “gruzzoletto”.Dove e come riscuotere - Per vincite superiori ai 52mila euro - informa il sito Superenalotto.it - “il pagamento del premio può avvenire solo in seguito alla presentazione ...