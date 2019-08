Le notizie del giorno ore 09 | 30

Le notizie del giorno – Shock Abraham - arrestato un calciatore - Tacchinardi preoccupato sulla nuova Juve : Shock Abraham – Pioggia di offese razziste sui social al calciatore del Chelsea Tammy Abraham per il rigore sbagliato che ha determinato la vittoria del Liverpool nella Supercoppa Euroepa disputata ieri sera a Instanbul. Lo denuncia l’associazione antirazzista ‘Kick It Out’ che attraverso i social condanna gli insulti a carattere discriminatorio al 22enne di origini nigeriane bersagliato di offese sui social. “Questo genere di abuso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Brescia con Balotelli - il Flamengo si ritira dalla corsa : Flamengo OUT, VIA LIBERA Brescia PER Balotelli – Il Flamengo si ritira dalla corsa a Mario Balotelli. Nelle ultime settimane il club brasiliano ha trattato per l’arrivo dell’attaccante italiano. In una nota, i rossoneri hanno annunciato lo stop ai colloqui. “Il Flamengo, Mario Balotelli e i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative ...

Le notizie del giorno (ore 21 - 30) : SALVINI "CON M5S È FINITA? VEDREMO", DI MAIO "LA FRITTATA È FATTA" Il leader della Lega e la soluzione dei ministri del Si': "Se qualcuno vuole dialogare, il mio telefonino è sempre acceso. Se non c'è un governo che governa al voto in ottobre". Di Maio per ora chiude e attacca: "Non lascia la poltrona e fa campagna con i voli di Stato. Il 20 i ministri M5s al fianco di Conte". Il ministro dell'Interno twitta: ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : CRISI, È SCONTRO TOTALE TRA CONTE E SALVINI In una dura lettera il premier prende spunto dal caso della nave ong Open Arms, ma le parole suonano come un riferimento alla coabitazione nel governo tra Lega e M5s: "Inaccettabile sleale collaborazione, strappi istituzionali per la tua foga, la politica non e' potere ma un'enorme responsabilità". Il ministro dell'Interno replica: "Non gli ho mai detto di voler staccare la spina, dice bugie e poi ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : BORSE EUROPEE NEGATIVE DOPO IL TONFO DI WALL STREET, TOKYO ANCORA GIÙ Con Milano chiusa, Parigi, Francoforte e Londra in calo per i timori di recessione. L'indice Nikkei chiude a -1,21%, piazze cinesi positive. MIGRANTI: LA OPEN ARMS A LAMPEDUSA, TENSIONE TRENTA-SALVINI La nave all'alba è arrivata davanti all'isola ma non ha il permesso di entrare in porto. Il ministro della Difesa non firma il divieto del Viminale: "La politica non puo' ...