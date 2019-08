Jesolo | trovato morto il ragazzo che era scomparso in mare dopo un tuffo dal pedalò

Jesolo - ritrovato il corpo del 23enne disperso in mare : Jesolo , ritrovato il corpo del 23enne disperso in mare Il giovane si era tuffato ieri da un pedalò e non era più riemerso. Immediate le ricerche che stamane, purtroppo, hanno permesso di recuperare il corpo senza vita del giovane Parole chiave: ...

Jesolo - scoppia il temporale mentre fanno il bagno : turista rimane in acqua - trovato morto : Un violento nubifragio lo ha sorpreso mentre stava facendo il bagno in mare a Jesolo, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sotto gli occhi della compagna e degli amici. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, verso le 16.45, all'altezza della torretta numero 17, nel tratto di arenile compreso tra piazza Trieste e piazza Drago, nella località balneare in provincia di Venezia. La vittima è un cittadino romeno di 49 anni ...