Petagna al Milan è l' alternativa se salta Correa

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) In casail primo pensiero di questi tempi è trovare un compagno di reparto di livello per "pum pum" Piatek, che durante la preparazione estiva sembra aver finito le cartucce per sparare. Sul fronte(24) ci sono passi in avanti: l' acquisto di Rodrigo (28) da parte dell' Atletico, sping

AMinghetti : RT @sa_cantone: Non risulta nessun interesse del #Milan per #Petagna #Calciomercato - maxjuzaadri : @sa_cantone Si che riso avrebbe proposto Petagna... Ne la Spsl vuole liberarsene ne il Milan lo vuole - clarence_von : RT @sa_cantone: Non risulta nessun interesse del #Milan per #Petagna #Calciomercato -