Incendi in Sardegna | 1000 ettari in fumo nel Nuorese

Sardegna : oggi in fumo altri 20 ettari in 5 Incendi - vasto rogo nel Sassarese : altri 20 ettari sono andati in fumo oggi in Sardegna, dove dall’inizio dell’estate l’apparato antincendi è impegnato senza tregua, complici le elevate temperature. Sono stati 5 oggi i roghi che hanno richiesto anche l’intervento di elicotteri del Corpo forestale regionale e, in un caso, di due Canadair della flotta statale. A Sant’Andrea Frius (Sud Sardegna), in località ‘Sa Frugaxia’ le fiamme hanno ...

Incendi - Sardegna nella morsa del caldo : domani codice arancione per quasi tutta l’isola : Il caldo non dà tregua da almeno una settimana alla Sardegna, dove resta alto il pericolo di Incendi. Per domani la Protezione civile regionale ha confermato la situazione di attenzione rinforzata (codice arancione) in quasi tutta l’isola, con l’eccezione di Gallura, Ogliastra, l’area di Sassari e il sud-est, dove il codice è giallo (pericolosità media). L'articolo Incendi, Sardegna nella morsa del caldo: domani codice ...

Incendi in Sardegna : ancora fiamme nel Nuorese - rogo a Sindia : ancora Incendi nel Nuorese: dopo i roghi dei giorni scorsi che hanno devastato centinaia di ettari tra Dualchi, Silanus e Ottana, le fiamme sono divampate oggi nelle campagne di Sindia, nel Marghine-Planargia. Sul posto, oltre al personale di terra di Macomer, un elicottero AS 350 B3 del Corpo forestale proveniente dalla stazione di Bosa. L'articolo Incendi in Sardegna: ancora fiamme nel Nuorese, rogo a Sindia sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sardegna : alto pericolo e temperature elevate : alto il pericolo Incendi in Sardegna: le temperature continuano a rimanere elevate, tra i +32°C e i +37°C. Secondo il Bollettino di previsione, diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, oggi sarà un’altra giornata da bollino arancione nel Campidano di Cagliari e Oristano e in buona parte del Nuorese e Logudoro. L'articolo Incendi in Sardegna: alto pericolo e temperature elevate sembra essere il primo ...

Incendi in Sardegna : la Regione dichiara lo stato di emergenza : La Giunta regionale della Sardegna ha dichiarato lo stato di emergenza in riferimento agli Incendi del mese di luglio, che hanno devastato soprattutto l’Ogliastra e il Nuorese con centinaia di ettari di territorio colpiti. Su proposta dell’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis si è deliberato di richiedere al presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. La direzione ...

Incendi Sardegna : rogo nel Nuorose - domani altra giornata ad alto rischio : Ennesimo Incendio in Sardegna. Il rogo si sta sviluppando nell’agro di Silanus, nel Nuorese, poco distante dal grave Incendio che due giorni fa ha devastato l’altipiano di Dualchi. Il Corpo forestale, si legge in un bollettino, sta provvedendo all’invio di due aerei leggeri, del “Super puma” e di un Canadair. Sul posto stanno già operando due squadre dell’agenzia Forestas e i volontari a supporto della ...

Incendi - roghi nelle Isole : abitazione evacuata in Sicilia - canadair in azione in Sardegna : Continuano i roghi nelle Isole, dove il sole picchia forte e le temperature sono in volata, con picchi di +37°C nel Sassarese e +38°C nel Palermitano. A peggiorare il quadro della situazione, ritorna l’emergenza Incendi: sono diversi i roghi in entrambe le regioni, che stanno richiedendo l’intervento di Vigili del Fuoco e canadair. 4 roghi in Sardegna, canadair in azione Mezzi aerei sono in volo in Sardegna per spegnere quattro ...

Incendi in Sardegna - centinaia di ettari di macchia mediterranea in fumo nel Nuorese. FOTO : Incendi in Sardegna, centinaia di ettari di macchia mediterranea in fumo nel Nuorese. FOTO Vigili del fuoco ed elicotteri del Corpo forestale regionale impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo che è divampato nelle campagne di Dualchi. Le fiamme hanno minacciato molte aziende agricole Parole ...

Incendi in Sardegna : centinaia di ettari distrutti nel Nuorese : Con l’ausilio di due elicotteri del Corpo forestale regionale, sono riprese questa mattina all’alba le operazioni di spegnimento del vasto Incendio che è divampato ieri sera nelle campagne di Dualchi, in provincia di Nuoro. Le fiamme hanno minacciato molte aziende agricole che si trovano in zona, per poi spostarsi verso nord. In fumo centinaia di ettari di pascoli, macchia mediterranea e sugherete. L'articolo Incendi in Sardegna: ...

Incendi in Sardegna : allerta massima - bollino rosso per pericolo roghi : allerta massima in Sardegna: secondo il bollettino diramato dalla protezione civile regionale oggi è una giornata da bollino rosso per il pericolo Incendi nel basso Sulcis e nel Campidano, tra Cagliari e Oristano. Attenzione rinforzata (codice arancione) nel resto dell’Isola tranne nel Sassarese e nella costa orientale dal Nuorese a Villasimius. Si segnala già un primo Incendio con l’intervento di un elicottero del Corpo forestale ...

Incendi - ancora emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...

Incendi in Sardegna : allerta “arancione” in quasi tutta la regione : Bollino arancione per gli Incendi in quasi tutta la Sardegna: la Protezione civile regionale ha diramato per tutta la giornata di oggi un avviso con attenzione rinforzata nel Sulcis, nel Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e nel Logudoro. Nelle altre zone dell’Isola l’allerta è media, indicata con codice giallo. L'articolo Incendi in Sardegna: allerta “arancione” in quasi tutta la regione sembra essere il primo ...

Incendi Sardegna - vasto rogo vicino ad una statale nell’Oristanese : fiamme davanti agli automobilisti : Diversi Incendi sono divampati oggi in Sardegna, alimentati dal forte vento, e stanno vedendo impegnate le squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. L’episodio più grave a Paulilatino, nell’Oristanese, a ridosso della statale 131 – la principale arteria dell’isola – tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo è scoppiato ...

Incendi Sardegna - prorogato lo stato di allerta : bollino arancione : Nuovo bollettino di pericolo di Incendi in Sardegna per sabato 3 agosto anche se l’allerta della protezione civile regionale passa da rosso ad arancione, almeno per quanto riguarda la Gallura. Resta alta l’attenzione anche nel Nuorese e nel sud Sardegna, Sulcis compreso. “In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato – fa sapere la Protezione civile ...