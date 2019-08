Crisi | voci dal vertice del M5s | Big per il voto anticipato | ma i

Voto Tav - la maggioranza si spacca Voci di Crisi. Lega : Ora conseguenze : Il governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». Pd: «Adesso Conte vada al Colle». Salvini annulla i primi due comizi di oggi

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio - smentite le voci di Crisi : «Non ci siamo lasciati - viviamo il nostro amore lontano dai social» : Altro che crisi, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono più innamorati che mai. Lo ha spiegato lo stesso modello, che ha trovato l'amore nella Casa del Grande Fratello 2019 con la...

Uomini e Donne - Eleonora sulle voci di Crisi con Oscar : 'Rispetto per quello che provo' : La bella storia d'amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini starebbe attraverso un momento di crisi: questo almeno è quello che si intuisce leggendo i pensieri poco positivi che i due hanno condiviso su Instagram nella ultime ore. Ad una fan che ha chiesto spiegazioni su questo rumor, l'ex corteggiatrice di U&D ha risposto che nulla è dovuto: qualora dovesse accadere qualcosa di bello o brutto, saranno lei ed il fidanzato a renderlo ...

Ivan Gonzales e Sonia Pattarino rispondono alle voci sulla loro Crisi - ma con opinioni differenti : Circolano voci su una presunta rottura tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzales. L'ex corteggiatrice e l'ex tronista di Uomini e Donne sembra che abbiano delle opinioni contrastanti a riguardo: mentre lui smentisce qualsiasi voce, lei sembra essere piuttosto confusa rispetto ai loro sentimenti. La loro è stata una storia nata dopo una serie di ripensamenti e indecisioni, che sembrerebbe siano tornate a fare capolino nel loro rapporto.Continua a ...

Uomini e donne - Crisi di nervi per Giulia Cavaglia : "Io una stro*** arrivista?" - le voci la mandano ai matti : Poche ore fa le indiscrezioni su Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e donne, il dating-show campione di share condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Indiscrezioni secondo le quali dopo la rottura con Manuel Galliano avrebbe una nuova fiamma, il giovane calciatore Pietro. Indiscrezioni che la

William e Kate - smentite le voci di una Crisi : A Wimbledon l’intesa e la complicità tra il principe William e Kate Middleton ha definitivamente chiuso la bocca alle malelingue che davano per morto il loro matrimonio. William e Kate resistono. Tengono duro di fronte ai pettegolezzi, alle voci di una loro presunta crisi, alle malelingue che vedono tra loro lo spettro del tradimento e di una terza donna, Rose Hanbury, la vicina di casa di Anmer Hall. I duchi di Cambridge ...

Soleil e Jeremias innamorati - il tatuaggio (uguale) scaccia le voci sulla Crisi : Su Instagram il video che mostra la seduta presso il tatuatore che ha realizzato il disegno simbolo del loro legame

U&D - Andrea Zelletta smentisce le voci di Crisi con Natalia e parla di evoluzione continua : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni da quando hanno lasciato il dating-show di Mediaset Uomini e Donne poco più di un mese fa, sono giorno dopo giorno sempre più innamorati. I fan, del resto, non avevano alcun dubbio sulla solidità della coppia, infatti fin da quando la 22enne di Sondrio aveva iniziato a corteggiare il tronista pugliese, si era capito che già fossero innamorati l'uno dell'altra. I due stanno vivendo una vera e propria storia ...

Soleil e Jeremias spazzano via le voci di Crisi su Instagram : 'La gente parla troppo' : crisi rientrata tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. A pochi giorni dalla diffusione del gossip sulla loro presunta rottura, i due ragazzi hanno usato Instagram per rassicurare i fan: pochi minuti fa, infatti, sui profili social di entrambi è stata pubblicata una foto in cui si stringono le mani. Gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi hanno anche voluto commentare con una didascalia all'interno della foto le tante notizie che sono circolate ...

Soleil Sorge - sfogo dopo le voci di Crisi con Jeremias Rodriguez : "Stanca delle frecciatine di odio" : Soleil Sorge, dopo gli ultimi rumor riguardanti una sua presunta crisi con il fidanzato Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, si è sfogata su Instagram dopo aver letto un commento che, ovviamente, non ha particolarmente gradito.Il commento in questione è stato il seguente: "Sei riuscita a far scappare anche Jere". E' scontato sottolineare che, in questo commento, vi è anche un riferimento alle precedenti storie d'amore ...

Tennis – Svitolina-Monfils in Crisi? Voci smentite : riaperto il profilo Instagram in comune [GALLERY] : Nessuna crisi tra Elina Svitolina e Gael Monfils: riaperto il profilo Instagram in comune Elina Svitolina e Gael Monfils si sono lasciati? Nelle ultime ore tra gli appassionati di Tennis non si parlava d’altro che di questo clamoroso scoop. Nei giorni scorsi i due Tennisti avevano chiuso il profilo Instagram in comune, dal nome G.E:M.S, formato dalle iniziali dei loro nomi, mandando tutti i loro fan in allarme. Allarme che però è ...

Gossip Uomini e Donne : Arianna con una foto spazza via le voci di Crisi con il fidanzato : Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non stanno vivendo un periodo di crisi, come aveva ipotizzato fino a qualche ora fa il Gossip di Uomini e Donne. La loro prolungata assenza dai social network - dai quali avevano smesso di apparire insieme come abitudine - aveva fatto nascere più di qualche sospetto. E la voce si era trasformata in vera e propria preoccupazione poiché continuava a non arrivare alcuna replica in tal senso da parte dei due ex ...

Uomini e Donne News Andrea e Arianna : la risposta alle voci di Crisi : Uomini e Donne News Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dopo giorni di silenzio arriva la risposta alle voci di crisi Allarme rientrato: nessuna crisi in vista per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, negli ultimi giorni, sono stati piuttosto chiacchierati. Molti fan hanno pensato che i due […] L'articolo Uomini e Donne News Andrea e Arianna: la risposta alle voci di ...

Uomini e Donne Andrea e Arianna - silenzio assordante : voci di Crisi : Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il silenzio si fa sempre più assordante. Tambureggianti voci di crisi: la situazione Continuano a rincorrersi le voci che parlano di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. C’è qualcuno tra i fan che addirittura sussurra che sia avvenuta la rottura. La coppia sbocciata in uno dei […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Arianna, silenzio assordante: voci di crisi proviene da ...