Hai il selfie con Salvini? Niente stanza Studentessa denuncia il mancato

(Di sabato 10 agosto 2019) Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina, si è vista rifiutare l’affitto di unaa Roma, nella zona della terza università, perché la sua foto profilo era uncon il vicepremier Matteo. Are la storia, raccontata in esclusiva al sito del quotidiano Free Press Leggo.it, è proprio Alessandra. Cercando un alloggio si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook: «Roma Tre - ostiense - marconi, in affitto singola per studenti». Ha pensato che fosse perfetta per la sua nuova vita da studente fuorisede e così ha immediatamente scritto sul social network all’inserzionista: «È ancora disponibile?». Ma dopo qualche ora è arrivata una risposta che mai avrebbe immaginato: la...

