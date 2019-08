La legge di bilancio e l’aumento dell’IVA

Crisi governo - Renzi contro Salvini : “Stacca la spina perché terrorizzato dalla legge di bilancio” : “perché ora la Crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi ...

Lo scontro sulla Tav prepara quello sulla legge di Bilancio : Il voto sulle mozioni pro o contro la Tav, così come sul decreto sicurezza bis, fanno parte della strategia della Lega nella marcia di avvicinamento alla legge di Bilancio. Il vicepremier Salvini ha già avvertito gli alleati: La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla»

Maurizio Landini : legge bilancio “Tavolo vero a Palazzo Chigi” : Maurizio Landini: Legge Bilancio “Tavolo vero a Palazzo Chigi” Maurizio Landini: Legge di Bilancio “Tavolo vero a Palazzo Chigi, non vado da Salvini” In ottica della preparazione della Legge di Bilancio per il 2020, il premier Giuseppe Conte ha intrapreso una ronda di contatti con le parti sociali. I leader dei principali sindacati italiani si sono seduti al tavolo insieme al premier gialloverde e hanno cominciato a discutere ...

Flat Tax 2020 in legge di bilancio : Lega - “coperta con sano deficit” : Flat Tax 2020 in Legge di bilancio: Lega, “coperta con sano deficit” Flat tax 2020: la prossima Legge di bilancio sarà un importante test per il governo. Già durante la campagna elettorale delle ultime elezioni europee i rapporti tra i due partner dell’esecutivo, MoVimento 5 Stelle e Lega, si sono fatti sempre più tesi. E nelle ultime settimane la situazione si può dire che sia andata man mano peggiorando. Sebbene sinora la situazione ...

Aumento accise diesel in legge di Bilancio 2020? Cosa cambierebbe : Aumento accise diesel in Legge di Bilancio 2020? Cosa cambierebbe Le accise sono, come si sa, quelle imposte di consumo applicate ai carburanti, e che non sono applicate in proporzione ai prezzi, ma alla quantità. A prescindere dal prezzo del momento, l’accisa si esprime come un ammontare fisso per litro. E come è noto le accise siano arrivate a costituire anche il 65% del prezzo finale che si paga alla pompa. Tuttavia queste ...

Abolizione Tasi 2020 in legge di Bilancio - il piano Lega-M5S : Abolizione Tasi 2020 in Legge di Bilancio, il piano Lega-M5S Abolizione Tasi 2020: questo il piano del governo Lega-M5S. La destinazione finale è quella della prossima Legge di Bilancio. E dal governo non smentiscono affatto, visto che il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia ha affermato: “Ci stiamo lavorando”. Diversi i punti chiave del piano dell’esecutivo giallo-verde, tra cui anche la riforma dell’Imu, o meglio la riformulazione ...

Pensioni anticipate e legge di Bilancio 2020 : dubbi sulla proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Riforma pensioni 2020 in legge di Bilancio : cosa cambia per i lavoratori : Riforma pensioni 2020 in Legge di Bilancio: cosa cambia per i lavoratori Con la discussione sulla prossima Legge di Bilancio, che dovrà necessariamente aprirsi dopo l’estate, si riproporrà anche il dibattito sulle pensioni. Riforma pensioni: interventi a favore delle donne La Legge di Bilancio 2020 potrebbe essere particolarmente significativa visto che potrebbe comprendere anche il varo della Flat Tax (oltre all’aumento dell’Iva a meno ...

Pensioni ultima ora : incontro Conte-sindacati sulla legge di Bilancio : Pensioni ultima ora: incontro Conte-sindacati sulla Legge di Bilancio Pensioni ultima ora e riforma fiscale: nuovo incontro coi sindacati da parte del Governo. La convocazione, a distanza di qualche giorno dall’incontro promosso da Salvini per illustrare la sua idea di flat tax, è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pensioni ultima ora, l’ordine delle convocazioni Nell’attesa che arrivino ...

Appalti - in cinque mesi partito il 96% dei cantieri nei piccoli Comuni finanziati con 400 milioni dalla legge di Bilancio : In soli 5 mesi il 96% dei microAppalti affidati dai piccoli Comuni grazie ai 400 milioni stanziati con l’ultima legge di Bilancio si è trasformato in un cantiere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. A dare conto dello sprint dei lavori, definito “una sorta di miracolo nel panorama italiano dei lavori pubblici” in cui mediamente per appaltare e realizzare piccole opere ci vogliono più di due anni e ...

Manovra - Salvini : “Lunedì incontro i sindacati”. Palazzo Chigi : “La legge di bilancio si fa nelle sedi istituzionali” : “La Manovra si fa nelle sedi istituzionali con il premier e tutti i ministri“. Il messaggio arriva direttamente da Palazzo Chigi ed è indirizzato a Matteo Salvini. Un tentativo di Conte di fermare il vicepremier che nei giorni scorsi ha dichiarato di volere invitare i sindacati al Viminale per discutere della Manovra. Ma il ministro dell’Interno non arretra: intervistato su Rete 4 ha ribadito: “Ma faccio il vicepremier! E ...

Famiglia - Di Maio apre a Fontana : “Bene l’assegno unico per i figli fino a 26 anni. Porti la proposta in legge di Bilancio” : “È una proposta importante” che “non avremo difficoltà a sostenere“. Luigi Di Maio smentisce fastidi legati alla fuga in avanti del ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana, che aveva annunciato come il Governo stia lavorando a “un assegno unico da 100-300 euro per i figli da 0 a 26 anni“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vicepremier e capo politico del M5S ha detto ...