Death Stranding | terminate le registrazioni del doppiaggio giapponese

Death Stranding si mostra in nuove stupende immagini : Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'estate, complice il fatto che segnerà il ritorno sulla scena di quel genio di Hideo kojima, creatore della saga di Metal Gear. Nell'attesa di scoprire di più sul nuovo progetto di Kojima (è stato confermato che il gioco sarà presente alla Gamescom 2019), sono state pubblicate un paio di nuove immagini.Entrambe le immagini mostrano la bellezza delle ambientazioni di Death Stranding ...

Death Stranding non compare più come esclusiva PS4 sul sito ufficiale di Sony : Negli ultimi mesi si è parlato più volte di una versione PC dell'atteso Death Stranding. Il nuovo gioco della mente dietro la serie di Metal Gear, Hideo Kojima, è stato elencato come esclusiva PS4 sul sito Web di Sony, tuttavia, sembra che il gioco potrebbe uscire anche su altre piattaforme.come si può vedere chiaramente sul sito web di Sony, Death Stranding non si trova da nessuna parte nella sezione "Esclusive PS4", diversamente da qualche ...

Death Stranding si trasforma in un anime grazie ad un progetto creato da due fan : Tra tutti i giochi di prossima uscita quest'anno, Death Stranding è sicuramente tra quelli più attesi dai fan di Hideo Kojima. Nonostante manchino ancora alcuni mesi prima di poter mettere le mani su una copia del gioco, due artisti stanno creando un bellissimo omaggio.Channy e Kimberly, una coppia di animatori di Parigi, hanno condiviso alcune immagini di un progetto di animazione che immagina Death Stranding nello stile di un anime. Secondo il ...

E' ufficiale - Death Stranding sarà presente alla Gamescom 2019 : Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della presunta (o meglio quasi scontata) presenza di Death Stranding alla Gamescom 2019, in quanto apparso in un trailer pubblicato dal famoso giornalista e conduttore Geoff Keighley.Tramite un recente Tweet, Keighley ha però oggi confermato ufficialmente che l'attesissimo titolo di Hideo Kojima sarà presente all'evento e lo stesso sviluppatore sarà presente sul palco dello show di apertura della ...

Hideo Kojima porta Death Stranding alla Gamescom 2019 : cosa possiamo aspettarci? : Nell'ampio panorama videoludico, Death Stranding rappresenta uno dei progetti più misteriosi e allo stesso tempo ambiziosi. Non solo per il suo particolarissimo setting o per un gameplay ancora contornato di dubbi e criticità, ma anche e soprattutto per le promesse del suo stesso creatore. Dietro alla prossima esclusiva PlayStation 4 - forse solo temporale - c'è infatti nientemeno che Hideo Kojima, già autore della saga di Metal Gear e "papà" ...

Death Stranding - FIFA 20 e Concrete Genie sono tra i giochi in uscita quest'anno su PlayStation 4 : L'anno non è ancora finito e PlayStation 4 arricchirà la sua libreria con altri nuovi giochi tanto attesi dai giocatori. Vediamo quindi quali saranno i titoli che ci accompagneranno lungo tutta questa seconda metà del 2019.A partire dal 27 agosto uscirà Control, lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy. La protagonista, Jesse Faden, si farà strada attraverso il mondo di gioco utilizzando una serie di devastanti poteri cinetici.Il 30 ...

Death Stranding : l'attesissimo titolo di Kojima sarà presente alla Gamescom 2019 : Il famoso giornalista e conduttore videoludico Geoff Keighley ha recentemente pubblicato uno speciale teaser dedicato all'annuncio di Opening Night Live, speciale evento che verrà ospitato alla Gamescom 2019. Ebbene grazie a questo trailer sappiamo che il tanto atteso Death Stranding verrà ospitato all'evento tedesco.In effetti Keighley è una persona molto vicino ad Hideo Kojima ed ha inserito un'immagine nascosta del gioco nel trailer di cui ...

Death Stranding : Hideo Kojima dichiara che lo studio è attualmente in fase di crunch : Hideo Kojima nella giornata di ieri ha annunciato attraverso i social che lo studio di sviluppo che sta lavorando a Death Stranding è entrato nella fase di crunch."Death Stranding possiede un qualcosa che nessun altro gioco ha mai avuto finora in termini di gameplay e storia" ha twittato Kojima. "Lo studio che ho fondato è piccolo ed indipendente, ma stiamo per fare tutto il necessario affinché il gioco possa uscire l'8 novembre. Siamo ancora ...

Death Stranding innalzerà gli standard del settore videoludico - parola di Troy Baker : Hideo Kojima ha sempre cercato con i suoi giochi di provare nuove cose sia nel gameplay che nella narrazione. E con Death Stranding l'autore vuole stravolgere completamente gli standard dell'industria videoludica.Durante un'intervista, Troy Baker, che interpreta il misterioso antagonista chiamato Higgs, ha affermato che Kojima sta cercando di innalzare gli standard di questo settore."Se conoscete bene Kojima sapete anche che lui non crea giochi ...

Il nuovo trailer di Death Stranding ci presenta Heartman - un uomo che vive 21 minuti alla volta : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Death Stranding dovete sapere che un nuovo trailer del gioco è ora disponibile e ci permette di conoscere in dettaglio Heartman, un personaggio già intravisto e di cui si è già parlato caratterizzato da una peculiarità non da poco.Heartman è uno scienziato facente parte del gruppo di ricerca BRIDGES, gruppo per il quale lavora anche Sam. La particolarità di Heartman è che è costretto a vivere a ...

Death Stranding con un nuovo trailer ci presenta Heartman - un personaggio che vive per 21 minuti alla volta : Se non vedere l'ora di mettere le mani su Death Stranding dovete sapere che un nuovo trailer del gioco è ora disponibile, e ci permette di fare conoscenza con Heartman, un nuovo personaggio con una peculiarità.Heartman è uno scienziato facente parte del gruppo di ricerca BRIDGES, gruppo per il quale lavora anche Sam. La particolarità di Heartman è che è costretto a vivere a intervalli, nel senso che la sua vita è composta da cicli di 21 minuti. ...

Il nuovo trailer di Death Stranding presenta Heartman prima dell’uscita su PS4 : L'8 novembre sarà il grande giorno di Death Stranding. Un titolo che, in uscita in esclusiva - forse solo temporale! - su PlayStation 4, non ha di certo bisogno di presentazioni. Non solo perché porta la firma di Hideo Kojima, iconico game designer giapponese a cui si deve la saga di Metal Gear, ma anche perché Sony e gli sviluppatori di Kojima Productions continuano a solleticare i palati dei videogiocatori, avendo messo in moto da tempo la ...

Jade Raymond : Death Stranding è un "capolavoro" : "Ho toccato il cuore del gioco ed è fantastico", ha spiegato Tetsuya Mizuguchi (Rez, Tetris Effect). "Osa superare i limiti" secondo Sam Lake (Max Payne, Alan Wake, Control). "Sono rimasto senza parole" ha dichiarato Mathijs de Jonge (Horizon: Zero Dawn).Queste alcune opinioni di sviluppatori esterni a Kojima Productions che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino Death Stranding e di conoscerne parecchi dettagli. A queste parole ...

Death Stranding su Google Stadia? Hideo Kojima incontra Jade Raymond e accende i rumor : Il fascino di un nuovo progetto lontano da Metal Gear Solid e da Konami, un immaginario che attraverso diversi trailer ha mostrato un fascino innegabile e tanto hype tipico di un progetto made in Kojima. Moltissimi possessori di PS4 attendono con impazienza l'8 novembre per una marea di motivi e Death Stranding ha il potenziale (nonostante non si sia visto poi moltissimo) per essere uno dei più grandi videogiochi di questa fine generazione.Nel ...