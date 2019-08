Ezio Greggio e Romina incidente a Ibiza | ecco come sta la Pierdomenico

Ezio Greggio - attimi di paura a Ibiza : incidente in auto inseguito dai paparazzi : attimi di paura per Ezio Greggio e la fidanzata Romina. Il conduttore di “Striscia la notizia” e “La sai l’ultima?” si trovava a Ibiza per qualche giorno di vacanza e relax. Però qualcosa è andato storto durante una passeggiata perché Ezio Greggio ha pubblicato una foto eloquente su Instagram in cui fa le corna con dito medio e la linguaccia. Ma cosa sarà mai successo? Ci pensa il conduttore e regista stesso a far chiarezza sui social: ...

Ezio Greggio racconta del suo incidente ad Ibiza con la sua fidanzata - : Alessandro Pagliuca Ezio Greggio racconta attraverso un post su Instagram dell'incidente che a suo dire è avvenuto per colpa di un paparezzo che li inseguiva ad Ibiza Paura per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. La coppietta, in vacanza a Ibiza, è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare l’accaduto proprio Ezio dal suo profilo Instagram, senza risparmiare critiche ai ...

Ezio Greggio - incidente d'auto con la fidanzata Romina Pierdomenico a Ibiza : «I paparazzi non ci hanno aiutato» : Paura per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. La coppietta, in vacanza a Ibiza, è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare...

Ezio Greggio incidente d'auto ad Ibiza : la fidanzata in ospedale - lui contro i paparazzi : Spiacevole disavventura in vacanza ad Ibiza per Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina, i quali sono stati protagonisti di un incidente stradale in auto per poteva avere delle conseguenze decisamente più gravi. A raccontare il tutto è stato proprio il presentatore di Striscia la notizia, che sulla sua pagina Instagram ha voluto denunciare ciò che gli era successo, puntando il dito anche contro i paparazzi che in quel momento li stavano ...

Ezio Greggio - incidente in auto con Romina Pierdomenico : “Inseguiti dai paparazzi” : Disavventura estiva, fortunatamente senza gravi conseguenze, per il conduttore e la sua fidanzata in vacanza a Ibiza

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico incidente durante un inseguimento dei paparazzi : Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, è finita in ospedale dopo aver avuto un incidente mentre era inseguita dai paparazzi. A raccontare quanto è successo è stato proprio il conduttore di Striscia la Notizia, che su Instagram ha pubblicato un post in cui ha svelato che la compagna si trovava in ospedale. La coppia, che in queste settimane è volata a Ibiza per le vacanze, ha avuto un piccolo incidente cercando di sfuggire ad alcuni ...

Ezio Greggio - incidente con la fidanzata Romina Pierdomenico a Ibiza : «I paparazzi non ci hanno aiutato» : Paura per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. La coppietta, in vacanza a Ibiza, è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare l’accaduto proprio Ezio dal suo profilo Instagram, senza risparmiare critiche ai paparazzi che li seguivano. Lo scontro è stato con una jeep: “Ieri a Ibiza – ha scritto sul social – io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una ...

Ezio Greggio : “Io e Romina Pierdomenico abbiamo fatto un incidente - ci inseguivano i paparazzi” : Il conduttore racconta lo spiacevole fatto avvenuto a Ibiza, quando l'auto in cui viaggiavano lui e la compagna si è scontrata con un altro mezzo. La Pierdomenico ha riportato un piccolo trauma al collo e si è fatta visitare in ospedale: "Ci inseguivano dei paparazzi, potevano almeno venire a chiedere come stava".Continua a leggere

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico : incidente in auto a causa dei paparazzi : Piccola disavventura estiva, terminata fortunatamente bene, per Ezio Greggio e la sua compagna, la showgirl Romina Pierdomenico, con cui ha condotto la nuova edizione di La sai l'ultima?, andata in onda a luglio su Canale 5, in prima serata.Ezio Greggio, stando al suo post condiviso su Instagram con il quale ha raccontato quanto avvenuto ai suoi follower, ha dichiarato di aver avuto un piccolo incidente automobilistico a causa della presenza ...

Incidente a Ibiza per Ezio Greggio con la fidanzata : Ci inseguivano i paparazzi : Brutta avventura per Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina in vacanza a Ibiza: i due hanno avuto un Incidente d'auto senza gravi conseguenze a causa di alcuni paparazzi che li inseguivano per le strade dell'isola. Anche il popolare conduttore Ezio Greggio ha scelto la mondanissima isola di Ibiza per le sue vacanze di coppia in compagnia della fidanzata Romina. L'uomo ha sempre avuto fidanzate molto più giovani di lui e probabilmente ...

Ezio Greggio - incidente d'auto con Romina Pierdomenico/ 'Colpa dei paparazzi!' : Ezio Greggio, incidente in auto a Ibiza: 'Eravamo inseguiti dai paparazzi: ma Romina Pierdomenico sta bene' scrive il conduttore che fa il dito medio

Ezio Greggio - incidente d’auto a Ibiza. La fidanzata Romina in ospedale : Ezio Greggio incidente d’auto a Ibiza con la fidanzata Romina Pierdomenico: la giovane in ospedale, il conduttore sbotta contro i paparazzi. L’accaduto Brutta giornata vacanziera per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. I due, che attualmente si trovano a Ibiza, sono stati vittime di un incidente stradale che, fortunatamente, non gli ha provocato gravi […] L'articolo Ezio Greggio, incidente d’auto a Ibiza. La ...

La sai l'ultima? Reload/ Le barzellette più belle dell'edizione con Ezio Greggio : La sai l'ultima? Reload torna in onda venerdì 2 agosto, in prima serata su canale 5 con le barzellette più belle dell'edizione condotta da Ezio Greggio.

Raffaele Pisu è morto : negli anni '90 condusse Striscia la Notizia con Ezio Greggio : Raffaele Pisu, attore, comico e conduttore, sia televisivo che radiofonico, è morto oggi, mercoledì 31 luglio 2019, all'età di 94 anni. L'artista bolognese si è spento durante la notte, nell'hospice di Castel San Pietro, paese in provincia di Bologna. Raffaele Pisu nacque sempre a Bologna il 24 maggio 1925.prosegui la letturaRaffaele Pisu è morto: negli anni '90 condusse Striscia la Notizia con Ezio Greggio pubblicato su TVBlog.it 31 luglio ...