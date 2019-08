Manchester United | Lukaku sempre più lontano | il belga fuori dai convocati per il match

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) Solskjaer non ha convocato l’attaccanteper ildi International Champions Cup in programma domani a Cardiff contro il Milan Romeluormai èdal, l’attaccanteattende solo che si sblocchi l’operazione con la Juventus, che prevede uno scambio con Paulo Dybala. Intanto, l’ex Everton resta ai margini dei Red Devils, con Solskjaer che ha deciso di non convocarlo per il prossimodi International Champions Cup contro il Milan, in programma domani a Cardiff. Oltre a, nemmeno Darmian fa parte della lista diramata dall’allenatore norvegese, segnale di come anche l’italiano non faccia più parte del progetto tecnico. Questi i giocatorida Solskjaer: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, ...

romeoagresti : #Juventus: domani non sono previste le visite mediche di #Dybala. Né è atteso alla Continassa per allenarsi anticip… - DiMarzio : #Juventus, #Dybala non sarà in campo fino al 5. Prosegue la trattativa con lo #United ?? - GoalItalia : Dybala potrebbe non essere l'unico giocatore della Juventus a finire al Manchester United: Mandzukic nel mirino dei… -