Juve | Dybala pressato da Marotta a rinunciare allo United e accettare l' Inter RUMORS

Calciomercato Juventus - l'Inter sarebbe in pressing su Dybala : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. La Juventus ha messo sul mercato il forte attaccante sudamericano e vorrebbe girarlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga che sarebbe considerato la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo (in quanto ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Benzema, ex compagno di ...

“Daily Mail”| Juventus - arriva la svolta : chat whatsapp tra CR7 e Dybala! : CESSIONI Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mail”, Cristiano Ronaldo avrebbe contattato Dybala tramite whatsapp per consigliargli il Manchester United in maniera totale. Un retroscena che potrebbe trovare conferme nel corso dei prossimi giorni. Il potenziale scambio Lukaku-Dybala dipenderà solo ed esclusivamente dalla decisione dell’attaccante argentino. 20 milioni di euro a stagione la ...

CorSera : Braccio di ferro Juve-Dybala : l’argentino non si allenerà fino al 5 agosto : Ieri Dybala è tornato in anticipo dall’Argentina per incontrare la Juventus ma il club gli ha fatto sapere che non si allenerà con la squadra fino al 5 agosto, data in cui era prevista la sua convocazione dopo le vacanze. Un duro colpo per l’argentino, scrive il Corriere della Sera. Il piano della Juventus è chiaro: intende spingere La Joya verso lo United per effettuare lo scambio con Lukaku. Oggi ci sarà la resa dei conti tra il ...

Juventus - “Daily Mail” : chat whatsapp Ronaldo-Dybala - clamoroso retroscena? : Scambio Lukaku Dybala ancora tutto da perfezionare, soprattutto dopo la folle richiesta da parte di Dybala al Manchester United. La Joya avrebbe avanzato una richiesta da circa 20 milioni di euro a stagione, cifra decisamente spropositata per gli standard dello United. Detto questo, Cristiano Ronaldo avrebbe contatto l’attaccante argentino tramite whatsapp consigliandogli il passaggio allo […] L'articolo Juventus, “Daily ...

Calciomercato Juventus - Dybala chiede un parere e Ronaldo gli risponde : “Vai allo United” : Calciomercato Juventus, uno dei calciatori più attenzionati di questi giorni è sicuramente Paulo Dybala. La Joya deve decidere se accettare il trasferimento al Manchester United e dare il via libera allo scambio con Lukaku. Nel frattempo, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘, pare che l’attaccante argentino abbia chiesto consiglio ai compagni sulla chat del gruppo Whatsapp. Vorrebbe qualche parere su come muoversi. ...

Calciomercato Juventus - scambio Dybala-Lukaku : contratto shock per il belga! : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il possibile scambio di mercato tra Lukaku e Dybala. L'attaccante argentino ha fatto ritorno a Torino e tornerà ad allenarsi il 5 agosto. La Joya valuterà con calma il suo possibile passaggio allo United. Lo stesso numero 10 bianconero, come riportato dalla stampa inglese, avrebbe avanzato una richiesta da […]

Calciomercato Juventus – Dybala - vancanze… forzate : niente incontro con Sarri - l’agente tratta con il Manchester United : Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha ...

Crosetti : Con Dybala - la Juve manda via anche la bellezza del numero 10 : La Juventus dà via Dybala e, con lui, “se ne vanno una maglia, un numero, forse un’idea”, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. Se va una suggestione di bellezza I numero 10 della Juve sono sempre stati magnifici, anche se non sempre il numero ha coinciso con il ruolo. Il più grande 10 della storia del club, Platini, definì Roberto Baggio (che nella classifica dei 10 occupa il primo posto), “un nove e mezzo”. Del resto, ...

Juventus - attesa per la decisione di Dybala : il ‘consiglio’ di Sorrentino : La decisione più importante. Manca l’ultimo sì per mandare in porto lo scambio tra Juventus e Manchester United, quello di Paulo Dybala per regalare a Maurizio Sarri Lukaku. L’argentino ci sta pensando e la decisione è attesa a breve, nel frattempo intervista al portiere Stefano Sorrentino che parla anche del calciatore bianconero ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: «Fa un effetto strano – racconta il ...

Juventus - proseguono i contatti tra Dybala e il Manchester United : niente allenamenti per la Joya fino al 5 agosto : L’entourage dell’argentino e il club inglese stanno trattando per trovare l’intesa sull’ingaggio, intanto il giocatore ha deciso di non allenarsi fino al 5 agosto Prosegue senza sosta la trattativa tra Paulo Dybala e il Manchester United, che coinvolge anche il trasferimento di Romelu Lukaku alla Juventus. AFP/LaPresse Da ieri le parti continuano a parlarsi senza sosta, alla ricerca di un’intesa ...

CorSport : Se Dybala si impuntasse e scegliesse l’Inter - Icardi passerebbe alla Juve : All’inizio della scorsa stagione, quando Agnelli acquistò Ronaldo, Allegri suggerì che era meglio cedere Icardi. Non perché non conoscesse il valore del giocatore, ma perché con CR7 in campo avrebbe avuto meno occasioni di essere coinvolto nel gioco della squadra. Aveva ragione, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. E la Juve, ora, sta per seguire proprio la strada suggerita dal suo ex tecnico. Eppure, nella conferenza stampa ...

Juventus - dopo il sempre più probabile addio di Dybala - la maglia numero 10 potrebbe essere destinata a un grandissimo - Neymar : Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale numero 10 della Juve, Dybala. La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte di Dybala non è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera. La Juve, sembra aver deciso in queste ore, che Dybala non fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero ...

Calciomercato Juve - clamorosi sviluppi sul caso Dybala un sms sta cambiando all’ultimo minuto la sua destinazione : E’ oramai guerra totale tra Juventus e Inter. I due club si stanno fronteggiando sul mercato con tutte le loro armi disponibili. A Marotta ex dirigente Juventino, ora massimo responsabile del mercato nerazzurro non è per nulla piaciuta l’intromissione nell’affare Lukaku dei bianconeri. Paratici, dirigente della Juve, aveva chiuso il clamoroso affare con il passaggio di Dybala al Manchester in cambio dell’oggetto dei desideri di ...

Calciomercato Juventus - Dybala e Mandzukic per arrivare a Lukaku (RUMORS) : La Juventus è pronta a lavorare sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Sarà però dapprima necessario cedere alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio, dopo gli ingenti investimenti (circa 100 milioni di euro) soprattutto per arrivare al difensore centrale ex Ajax De Ligt. Dopo Spinazzola, è in via di definizione il passaggio di Kean all'Everton, che dovrebbe trasferirsi alla ...