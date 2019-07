Inquinamento | Coca Cola e Pepsi abbandonano l’associazione statunitense della plastica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019)abbandoneranno la Plastics Industry Associaton, l’associazione di categoria più importante degli Stati Uniti che negli ultimi mesi si è opposta ai divieti sullamonouso già introdotti in alcuni Stati americani. Ad annunciarlo è Greenpeace, che da anni sta portando avanti una campagna per chiedere alle grandi aziende di ridurre drasticamente il ricorso allausa e getta per confezionare i propri prodotti, adottando nuovi sistemi di consegna basati sullo sfuso e sul riutilizzo. “Co si sono finalmente accorte di non poter affermare pubblicamente di voler porre fine all’dae al contempo sostenere economicamente una associazione che esercita pressioni per mantenere inalterata la nostra dipendenza dallausa e getta”, dichiara John Hocevar, direttorecampagna “Oceani” di ...

