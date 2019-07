Zidane su James – Il tecnico esprime ancora dubbi sul futuro del colombiano

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 30 luglio 2019) Stando a quanto riportato da calciomercato.com, a differenza di quanto comunicato dalla dirigenza del Real, non da per scontata la presenza dinella prossima stagione.– Ilfrancese, al termine della sfida contro il Tottenham, ha risposto ad una domanda su: “Non soseRodriguez resterà al Real Madrid, ora non penso a questo. Bale non è partito con noi perchè non stava bene, non se la sentiva e con lo staff medico abbiamo ritenuto che fosse meglio non portarlo, è la decisione migliore”. su ForzAzzurri: FOTO Sondaggio dello zio di: “Atletico o Napoli?” Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: “In Spagna davano per certoall’Atletico, bisogna aspettare la fine del mercato” L'articolosu– Ilsuldelproviene da ...

SiamoPartenopei : Marca - Zidane non è entusiasta all'idea di avere James: non perde occasione di farglielo capire - notiziasportiva : #JamesRodriguez al Napoli? Zidane vago: “Non so se rimarrà…” - djrenyx : RT @AleMarrazzo1981: #Zidane non conferma e non smentisce la permanenza di #James al #Real: “Non so cosa succederà”. Ricomincia la telenove… -