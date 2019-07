Tre farmaci ritirati dal mercato | antipertensivo | antifiammatorio e collirio MARCHI E

Farmaci - l’allarme di Aifa : “Quattro tipi venduti in Italia poTrebbero essere di provenienza illecita” : Possibili casi di medicinali contraffatti sono stati segnalati dall’Aifa. Sul territorio Italiano potrebbero essere presenti confezioni di quattro Farmaci senza bollino identificativo, e quindi di possibile provenienza illecita o false. L’allarme è stato lanciato dall’Aifa, che invita a prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spiriva dopo che le autorità inglesi hanno trovato delle scatole non in regola, ...