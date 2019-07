MotoGp | Quartararo lancia il guanto di sfida a Valentino Rossi | il francese ‘dichiara

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il pilotaha fatto un bilancio della prima parte di stagione, soffermandosi poi anche sul rapporto conUn inizio di stagione da urlo per Fabioche, al suo primo Mondiale di, sta bruciando le tappe. Tre pole position, due podi e il record di pilota più giovane ad ottenere il miglior tempo in qualifica: niente male per un ragazzo affacciatosi quest’anno per la prima volta in classe regina. AFP/LaPresse Numeri importanti, che ‘El Diablo‘ ha voluto raccontare così ai microfoni di Marca: “sono molto soddisfatto di questa prima parte di stagione, non avrei mai immaginato di poter ottenere tre pole position e due podi. Per la seconda metà di campionato l’obiettivo è quello di lottare nuovamente con i migliori, per continuare ad imparare. I record non mi interessano più di tanto, anche se non è male essere il pilota più ...

