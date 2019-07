Maltempo | traffico ferroviario rallentato tra Roma Tiburtina e Orte

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Le forti e insistenti perturbazioni atmosferiche che dalla notte hanno interessato il Lazio stanno provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra, linea direttissima, sia in direzione Firenze sia verso. Lo comunica Rfi in una nota. Dalle 15,35 parte delprogrammato in partenza dalla Capitale verso Firenze e viceversa e’ istradato sulla linea convenzionale, la cosiddetta Lenta. I treni in viaggio stanno, al momento, registrando ritardi fino a 50 minuti. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalita’ dell’infrastruttura ferroviaria. L'articolotraMeteo Web.

LuceverdeRoma : ???#Roma #maltempo - Via Flaminia chiusa al traffico altezza Piazzale di Ponte Milvio causa voragine #luceverde #Lazio - VAIstradeanas : RT @StradeAnas: #esodoestivo2019: si avvia a conclusione il weekend da bollino rosso ??fine settimana caratterizzato dal maltempo, ma s… - StradeAnas : #esodoestivo2019: si avvia a conclusione il weekend da bollino rosso ??fine settimana caratterizzato dal maltem… -