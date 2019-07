CASO CUCCHI Un processo dal significato politico e culturale | che condiziona l' Arma

**CASO CUCCHI : Trenta - ‘giusto che chi ha sbagliato paghi’** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente finché non c’è stata chiarezza e una presa di posizione credo” che il caso Cucchi “abbia leso” all’immagine delle forze dell’ordine, “proprio per questo ho cercato di fare da trait d’union e creare l’incontro. D’altra parte i carabinieri sono stati i primi interessati a che il caso si risolvesse. Quindi, in una operazione di ...

CASO CUCCHI - 8 militari Arma a processo : 16.53 Il gup ha disposto il rinvio a processo per 8 militari dell'Arma dei carabinieri,tra cui alti ufficiali,imputati nell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano Cucchi. Secondo l'ipotesi di accusa, in relazione alla morte del giovane si sarebbero prodotti falsi per sviare le indagini. Prima udienza il 12 novembre. A dover affrontare il processo sarà, tra gli altri, il generale Casarsa,ora in pensione, ...

CASO CUCCHI a Roma - Casarsa si difende : "Uniche informazioni le ebbi da Tomasone". Ilaria : "Decisero morte di Stefano a tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale, imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano, chiama in causa il suo superiore

CASO Stefano Cucchi - i periti in aula : “Senza la lesione alla vertebre forse non sarebbe morto" : Le parole del collegio dei periti nominati dal gip e sentiti oggi nell'aula bunker di Rebibbia al processo sul Caso Cucchi...

CASO CUCCHI - 3 archiviazioni nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

CASO CUCCHI : entro Natale dovrebbe concludersi processo bis su morte Stefano : Roma – Salvo cambi di programma, entro Natale si concludera’ il processo bis in Corte d’Assise sulla morte di Stefano Cucchi (arrestato tra il 15 e il 16 ottobre 2009 e poi deceduto il 22 ottobre all’ospedale Pertini), che vede imputati 5 carabinieri, 3 dei quali per omicidio preterintenzionale. Il presidente Vincenzo Capozza ha stabilito il calendario che prevede per il 14 e il 26 giugno le ultime audizioni dei ...

CASO CUCCHI - a Brindisi una lettera di minacce ai carabinieri : "Altri nove devono morire" : Il messaggio spedito alla caserma Casale. In città vive Francesco Tedesco, il militare imputato con altri due colleghi per la morte del 30 enne romano, che dopo nove anni ha deciso di parlare