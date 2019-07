Inter | Conte scuote l’ambiente! Domani vertice di mercato | dalla cessione di Perisic

Inter - Antonio Conte ne fa fuori un altro. Dopo aver escluso Icardi e Nainggolan - boccia anche Perisic : Vi sveliamo un segreto che non sa nessuno: a Conte piace molto Lukaku. Lo vuole proprio. Ve ne sveliamo un altro, una sorta di scoop che ci sentiamo di dare: Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto Inter. Ne aggiungiamo ancora uno, l' ultimo, il più fresco e prezioso: anche Perisic può iniziare

Conte e Pogba - video colloquio/ Inter - dispetto alla Juventus? "Abbiamo parlato e..." : Conte e Pogba, video colloquio dopo amichevole tra Inter e Manchester United. dispetto alla Juventus? L'allenatore ha spiegato: "Abbiamo parlato e..."

Manchester United-Inter - le dichiarazioni post-partita di Conte e De Vrij : “Di positivo ho visto l’impegno e la voglia di fare da parte dei calciatori, ma c’e’ tanto da migliorare in fase di possesso e in fase di pressione”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta contro il Manchester United. “C’e’ una base importante che e’ lo spirito positivo di questi ragazzi, questo e’ ...

Il Giornale : Conte non è tornato in Italia a fare l’impiegato dell’Inter : E’ di ieri la prima polemica di rilievo del calciomercato Italiano. L’ha firmata Antonio Conte, che si è lamentato della campagna acquisti della sua Inter. “Mi aspettavo fossimo più avanti”, ha detto. Sono capricci tipici dell’allenatore, scrive Tony Damascelli su il Giornale. “Roba del suo repertorio, del suo carattere. Un lamento appena accennato, un mugugno che nasconde il suo malContento”. Sbaglia ...

Inter - Conte conferma : Nainggolan non è nel progetto : L'Inter è in tournéé in Asia, dove sta affrontando la International Champions Cup. Ieri in conferenza stampa, alla vigilia del match d'esordio contro il Manchester United, ha parlato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ha dato importanti indicazioni di mercato, sottolineando ancora una volta come sia il centravanti argentino, Mauro Icardi, sia il centrocampista belga, Radja Nainggolan, siano fuori dal progetto. Si ...

Conte e l’Inter : «Sul mercato siamo in ritardo - Lukaku è dello United» : Antonio Conte firma la prima polemica di un certo rilievo nel calciomercato italiano. Da Singapore va di fatto all’attacco dell’Inter e denuncia ritardi sul calciomercato. «La pre-season era già stata organizzata, sicuramente non possiamo nasconderci e bisogna dire che sul mercato ci sono ancora situazioni in entrata e in uscita abbastanza importanti e siamo un po’ in ritardo su alcune cose. siamo stati molto chiari nel ...

