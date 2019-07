Aggiornate Xiaomi Mi 9 | c’è un nuovo aggiornamento dal peso di 436 MB

Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4 - ci sono la lingua italiana - l’ID Chiamante e il supporto alle emoji : Alla fine, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al lancio, la lingua italiana è disponibile per la Xiaomi Mi Band 4, che d'ora in avanti non supporterà più solamente il cinese e l'inglese. L'articolo Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4, ci sono la lingua italiana, l’ID Chiamante e il supporto alle emoji proviene da TuttoAndroid.

Non Aggiornate Xiaomi Mi 9 SE alla MIUI 10.3.1.0 se non volete rischiare il brick : Alcuni possessori di Xiaomi Mi 9 SE non stanno trascorrendo delle ore felici: dopo aver installato l'ultimo OTA hanno dovuto fare i conti con un brick L'articolo Non aggiornate Xiaomi Mi 9 SE alla MIUI 10.3.1.0 se non volete rischiare il brick proviene da TuttoAndroid.