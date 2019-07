Sacchi | “Ancelotti stratega | al prodotto finale ci arriva sempre Juve? Leader solo in

forzazzurri

(Di sabato 20 luglio 2019): “Ancelotti, alciin Italia, per vincere in Europa…”: “Ancelotti, alciin Italia, per vincere in Europa…”. L’ ex tecnico del Milan degli olandesi parla in esclusiva a Sport Mediaset. Di seguito l’ intervista integrale., 4 delle prime 7 squadre dello scorso campionato hanno cambiato allenatore. C’è un significato in tutto questo? “C’è semplicemente voglia di cambiare. Nel calcio spesso ci si brucia molto in fretta”. D’accordo, ma secondo lei in che direzione si va? “Dal 1955, da quando il catenaccio è entrato nel calcio italiano, siamoandati alla ricerca dei tatticismi, delle scorciatoie perre al risultato. Noi abbiamoavuto tanti bravi tattici, ma pochi strateghi”. E adesso ...

