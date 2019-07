La Francia falsifica i documenti per rimandare i migranti in Italia

ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Le accuse choc a Parigi: "Sui fogli nomi e storie inventate". Respinti anchetrovati a Marsiglia: "Si stanno ripulendo la" Le procedure sono procedure. E se un Paese amico fa la cose per bene, non ci sarebbe motivo di dubitarne. Tuttavia i saggi sanno che in politica fidarsi è bene, ma non farlo è pure meglio. Anche se di mezzo c'è la. Già, perché a quanto pare pur di respingere quanti piùpossibili in, i nostri cugini non si fanno problemi ad aggirare le norme o a taroccare i. Dal lontano 2015 Parigi gestisce una sorta di "muro invisibile" al confine tra Ventimiglia e Mentone. Solo negli ultimi dodici mesi ha rispedito nel Belpaese qualcosa come 18.125 immigrati. E ogni giorno continua a mettere in atto riammissioni e respingimenti facendo leva sulla sospensione dell'accordo ...

